heeft een besluit genomen over zijn toekomst bij Girona. Volgens het Spaanse AS wil de 28-jarige buitenspeler de club verlaten, ondanks dat hij nog één jaar contract heeft.

Tsygankov heeft inmiddels via zijn vertegenwoordiger een officiële brief gestuurd naar de club, waarin hij zijn standpunt duidelijk maakt: “Mijn sportieve toekomst is moeilijk te verenigen met het bestaande project van de club.”

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De aanvaller zou niet in actie willen komen in de Segunda División, het tweede niveau van Spanje, en heeft Girona daarom gevraagd om aanbiedingen voor hem te overwegen en mee te werken aan een vertrek. Daarbij benadrukt hij dat hij openstaat voor een nette en gezamenlijke oplossing met de club en niet van plan is om zijn contract te schenden of zich hard op te stellen als er geen transfer komt.

In de brief stelt hij ook dat zijn boodschap niet bedoeld is als drukmiddel voor een eenzijdig vertrek, maar juist om “op transparante en te goeder trouw wijze” zijn situatie toe te lichten en samen tot een oplossing te komen.

Eerder was al bekend dat ook Ajax interesse zou hebben in de aanvaller. Toch lijken de Amsterdammers niet de favoriet in de strijd om Tsygankov. De Oekraïner zou zelf de voorkeur hebben om in LaLiga te blijven. Espanyol zou volgens berichten goed bij hem passen, maar die club zou mogelijk niet in de financiële positie zijn om een transfer te realiseren.

Tsygankov speelt sinds 2023 voor Girona, dat hem overnam van Dynamo Kiev. In totaal kwam hij al tot 119 wedstrijden voor de club, waarin hij 20 doelpunten en 23 assists noteerde. Volgens FootballTransfers heeft hij een waarde van 13,8 miljoen euro. Girona heeft op dit moment nog geen concrete aanbiedingen ontvangen voor de aanvaller.