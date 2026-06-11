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Ajax-target Tsygankov dient officiële vertrekbrief in bij Girona

11 juni 2026, 14:03
Jordi Cruijff en Michel Ajax
Foto: © Imago/realtimes
2 reacties
Photo of Silven Potters
Silven Potters | Redactiestagair
Sportjournalist in opleiding met focus op de Premier League en Eredivisie. Sinds 2023 actief in de sportjournalistiek en momenteel stagiair op de voetbalredactie.

Viktor Tsygankov heeft een besluit genomen over zijn toekomst bij Girona. Volgens het Spaanse AS wil de 28-jarige buitenspeler de club verlaten, ondanks dat hij nog één jaar contract heeft.

Tsygankov heeft inmiddels via zijn vertegenwoordiger een officiële brief gestuurd naar de club, waarin hij zijn standpunt duidelijk maakt:  “Mijn sportieve toekomst is moeilijk te verenigen met het bestaande project van de club.”

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De aanvaller zou niet in actie willen komen in de Segunda División, het tweede niveau van Spanje, en heeft Girona daarom gevraagd om aanbiedingen voor hem te overwegen en mee te werken aan een vertrek. Daarbij benadrukt hij dat hij openstaat voor een nette en gezamenlijke oplossing met de club en niet van plan is om zijn contract te schenden of zich hard op te stellen als er geen transfer komt.

In de brief stelt hij ook dat zijn boodschap niet bedoeld is als drukmiddel voor een eenzijdig vertrek, maar juist om “op transparante en te goeder trouw wijze” zijn situatie toe te lichten en samen tot een oplossing te komen.

Eerder was al bekend dat ook Ajax interesse zou hebben in de aanvaller. Toch lijken de Amsterdammers niet de favoriet in de strijd om Tsygankov. De Oekraïner zou zelf de voorkeur hebben om in LaLiga te blijven. Espanyol zou volgens berichten goed bij hem passen, maar die club zou mogelijk niet in de financiële positie zijn om een transfer te realiseren.

Tsygankov speelt sinds 2023 voor Girona, dat hem overnam van Dynamo Kiev. In totaal kwam hij al tot 119 wedstrijden voor de club, waarin hij 20 doelpunten en 23 assists noteerde. Volgens FootballTransfers heeft hij een waarde van 13,8 miljoen euro. Girona heeft op dit moment nog geen concrete aanbiedingen ontvangen voor de aanvaller.

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Jopie14
381 Reacties
127 Dagen lid
439 Likes
Jopie14
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Dit artikel gaat over Viktor Tsygankov. Maar FC plaatst er foto's bij van Jordi Cruijff en Míchel. Ik vind het waardeloze clickbait.

CG
3.529 Reacties
1.052 Dagen lid
13.999 Likes
CG
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Ik denk wel dat wij (Ajax) heel serieus bezig zijn!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Jopie14
381 Reacties
127 Dagen lid
439 Likes
Jopie14
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Dit artikel gaat over Viktor Tsygankov. Maar FC plaatst er foto's bij van Jordi Cruijff en Míchel. Ik vind het waardeloze clickbait.

CG
3.529 Reacties
1.052 Dagen lid
13.999 Likes
CG
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ik denk wel dat wij (Ajax) heel serieus bezig zijn!!

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Viktor Tsygankov

Viktor Tsygankov
Girona
Team: Girona
Leeftijd: 28 jaar (15 nov. 1997)
Positie: M, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Girona
32
6
2024/2025
Girona
27
2
2023/2024
Girona
30
8
2022/2023
Dynamo Kyiv
13
6

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