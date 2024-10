'Arsenal toont interesse in 'Neymar-achtige' speler in Eredivisie'

Volgens verschillende bronnen uit Engelse media is Arsenal er veel aan gelegen om in de komende twaalf maanden naar Londen te halen. De PSV-aanvaller wordt bij Arsenal gezien als een Neymar-achtige speler.

Lang laat in Eindhoven zien over een goede dosis talent te beschikken, zoals hij dat ook eerder deed bij Club Brugge. Afgelopen dinsdag scoorde de linksbuiten het enige PSV-doelpunt in de wedstrijd tegen Paris Saint-Germain in de Champions League (1-1). Het zijn echter de maniertjes en het karakter van Lang, die hem nog wel eens in een kwaad daglicht zetten. Bovendien is hij niet ongevoelig voor blessures.

Bij Arsenal zien ze echter vooral zijn voetballende kwaliteiten, zo beweren Engelse media. Bronnen melden aan GIVEMESPORT dat The Gunners de situatie van de 25-jarige PSV-speler goed in de gaten houden. Lang zou voornamelijk worden gehaald voor de positie linksvoor, maar kan door zijn veelzijdigheid ook de druk op rechtsbuiten Bukayo Saka wat wegnemen, is het idee. Toen de aanvaller twee seizoenen geleden bij Club Brugge speelde, werd Arsenal naar verluidt al eens concreet voor hem. Volgens meerdere bronnen staat Lang al lang op het wensenlijstje in Londen.

Momenteel zijn Leandro Trossard en Gabriel Martinelli de belangrijkste spelers voor de linksbuitenpositie bij Arsenal. Waar de Braziliaan veel vertrouwen krijgt van trainer Mikel Arteta, valt zijn rendement wat tegen. Op dat gebied doet Trossard het dan weer goed, per gespeelde minuut scoort hij vrij vaak. Verder is ook Raheem Sterling nog een optie, maar die speelt alleen op huurbasis bij Arsenal, waardoor de Engelse club kijkt naar opties voor het volgende seizoen. Lang heeft nog een contract tot medio 2028 in Eindhoven.

Is Noa Lang klaar voor Arsenal? Laden... 29.5% Ja 52.1% Nee 18.4% Mogelijk na dit seizoen 190 stemmen

