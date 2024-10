Voorselectie Nederlands elftal: Ronald Koeman verrast met Kenneth Taylor

Bondscoach Ronald Koeman heeft vrijdagmiddag de voorselectie van het Nederlands elftal voor de Nations League-wedstrijden tegen Hongarije en Bosnië en Herzegovina in november bekendgemaakt. De keuzeheer kan geen beroep doen op de geblesseerden , en . en , die bij vorige interlandperiode nog verstek moesten laten gaan, zijn wel opgenomen in de voorlopige selectie van 27 spelers. Daarnaast verraste Koeman met het oproepen van Ajax-speler .

Het Nederlands elftal speelt in november de laatste twee wedstrijden in de groepsfase van de Nations League. Daarbij staat er voor Oranje veel op spel. De ploeg van Koeman staat momenteel samen met Hongarije op een tweede plaats in de groep, op vijf punten achterstand van Duitsland. De eerste plaats lijkt daarmee uit het oog voor Nederland, maar nieuw in deze campagne is dat een tweede plaats ook een plek oplevert in de play-offs. Zo plaatsen de nummers een en twee van divisies A zich voor de kwartfinale en zij spelen onderling play-offs om te bepalen wie zich voor de finaleronde kwalificeert.

Weinig verrassingen bij Nederlands elftal, Aké en Weghorst weer terug

Koeman heeft in zijn laatste voorselectie voor het Nederlands elftal weinig verrassingen in huis. Alleen het oproepen van Ajacied Taylor zou als een verrassing kunnen worden gezien. Daarnaast keert ook Noa Lang, die afgelopen week doeltreffend was in de Champions League tegen Paris Saint-Germain van de partij in de voorselectie van de bondscoach.

In tegenstelling tot de interlands tegen Hongarije en Duitsland eerder deze maand zijn ook Aké en Weghorst weer van de partij. Aké raakte in de slotfase van de eerste helft van het thuisduel met Duitsland geblesseerd en stond enkele weken aan de kant, maar maakte afgelopen week in de Champions League zijn rentree bij Manchester City. Weghorst ontbrak begin deze maand ook in de definitieve selectie van het Nederlands elftal vanwege een lichte kwetsuur, maar is daar inmiddels van hersteld.

Koeman ziet veel jongens met vraagteken

"Op deze voorlopige lijst hebben we alleen spelers gezet die nu volledig fit en inzetbaar zijn", aldus Koeman over zijn voorselectie. "Helaas hebben we te maken met veel jongens waar nog een vraagteken achter staat. We houden dat de komende periode natuurlijk nauwlettend in de gaten. Het zou kunnen dat spelers dan alsnog in beeld komen voor de definitieve selectie over twee weken.”

Het Nederlands elftal speelt op 16 november om 20.45 uur in de Johan Cruijff ArenA op tegen Hongarije. Op 19 november gaat de ploeg van Koeman op bezoek bij Bosnië en Herzegovina. De bondscoach maakt op 8 november de definitieve selectie voor de komende duels in de Nations League bekend.

De voorselectie van Oranje:

Doelmannen: Nick Olij (Sparta Rotterdam), Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Mark Flekken (Brentford).

Verdedigers: Nathan Aké (Manchester City), Denzel Dumfries, Stefan de Vrij (beiden Inter) Jeremie Frimpong (Bayer 04 Leverkusen), Lutsharel Geertruida (RB Leipzig), Jorrel Hato (Ajax), Jan Paul van Hecke (Brighton & Hove Albion), Virgil van Dijk (Liverpool), Ian Maatsen (Aston Villa), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Matthijs de Ligt (Manchester United).

Middenvelders: Ryan Gravenberch (Liverpool), Kenneth Taylor (Ajax), Mats Wieffer (Brighton & Hove Albion), Tijjani Reijnders (AC Milan), Guus Til (PSV), Quinten Timber (Feyenoord).

Aanvallers: Brian Brobbey (Ajax), Cody Gakpo (Liverpool), Justin Kluivert (Bournemouth), Noa Lang (PSV), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Wout Weghorst (Ajax), Joshua Zirkzee (Manchester United).

