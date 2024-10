'Priske zal voor iedere wedstrijd van Feyenoord weer bidden'

Feyenoord-watcher Martijn Krabbendam denkt dat de hosanna-stemming bij Feyenoord na winst op Benfica (1-3) ieder moment kan omslaan. Dat heeft vooral te maken met de fysieke status van de huidige selectie.

Coëfficientenlijst-concurrent Portugal kreeg woensdag een tik te verwerken, toen Feyenoord onder aanvoering van Antoni Milambo in Lissabon Benfica overklaste. De Rotterdammers speelden een zeer goede wedstrijd en namen verdiend een overwinning mee naar huis. Toch houdt Krabbendam van Voetbal International een slag om de pols. De journalist ziet dat er momenteel te veel wordt gevraagd van bepaalde spelers.

"Belangrijk voor het succes is dat Priske zijn beste spelers kan blijven opstellen en zo simpel is dat niet", schrijft Krabbendam. "De moeizame voorbereiding, kwalitatief en kwantitatief, kan Feyenoord ieder moment in de staart gaan bijten. Spelers die lang niet hebben gespeeld, moeten nu vol aan de bak. Het zorgde al voor een blessure bij de uitstekende linksback Hugo Bueno."

Verder viel de vermoeidheid op bij Feyenoord-spelers, in de slotfase woensdag. "Dat Priske Ibrahim Osman wisselde, wat niet alleen tactisch, hij zag dat de aanvaller fysiek begon in te leveren en steeds vaker achter zijn directe tegenstander aan moest. Ook Ayase Ueda oogde tegen het einde van de wedstrijd niet okselfris. Dit nog los van de van een blessure teruggekeerde Gernot Trauner, die de performance staf van Feyenoord moet managen." Met andere onlangs geblesseerden, zoals Calvin Stengs en Bart Nieuwkoop, neemt de medische staf van de Rotterdammers geen enkel risico. "En op Santiago Giménez en Quillindschy Hartman rekent voorlopig niemand."

Als er basisspelers door blessures wegvallen, zal het niveau bij Feyenoord in één klap snel achteruitgaan, stelt Krabbendam. "Hugo Bueno of Gijs Smal, is een verschil. Gernot Trauner of Thomas Beelen, een verschil. Ramiz Zerrouki of Hwang In-Beom, ook een verschil. Ayase Ueda of Julián Carranza eveneens, vooral in de manier van spelen. Voor Lotomba heeft hij bij de absentie van Nieuwkoop alleen de jonge Givairo Read als alternatief. En wie moet eventueel Osman vervangen, nu Stengs er voorlopig niet is?"

Enorm karwei in Utrecht

Aankomende zondag speelt Feyenoord in De Galgenwaard tegen FC Utrecht. Dat wordt een hels karwei, denkt Krabbendam. "Behalve goed blijven trainen en de fitheid managen, zal Brian Priske ook voor iedere wedstrijd weer bidden dat zijn spelers schadevrij van het veld stappen. De Deen heeft Feyenoord weliswaar op de rit, maar het fundament is zo broos, dat FC Utrecht zondag een net zo’n grote uitdaging wordt als Benfica."

