Feyenoord bereikt principeakkoord met sterkhouder over contractverlenging

Feyenoord en hebben een principeakkoord bereikt over een nieuwe verbintenis, zo maken de Rotterdammers bekend via de officiële kanalen. De Braziliaanse buitenspeler ligt nog tot medio 2027 vast in De Kuip en zal binnenkort zijn handtekening onder een verbintenis tot 2029 zetten.

Feyenoord nam Paixão twee jaar geleden over van het Braziliaanse Coritiba voor een bedrag van 4,5 miljoen euro. In zijn eerste seizoen in Rotterdam moest hij het regelmatig doen met invalbeurten, maar tegen het einde van het kampioensjaar liet de aanvaller zich steeds nadrukkelijker gelden. Afgelopen seizoen heeft de vleugelspeler zich ontpopt tot ware sterkhouder bij Feyenoord.

De Braziliaan gaat zijn contract, dat bij zijn aankomst vijf seizoenen geldig was, nu met twee seizoenen verlengen, zo maken de Rotterdammers bekend. Naast een landstitel in 2022/23 wist Paixão dit kalenderjaar met Feyenoord ook beslag te leggen op de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal. In totaal kwam de buitenspeler tot dusver 94 duels in actie voor Feyenoord. Daarin wist hij 23 keer te scoren en leverde hij zestien assists.

Reactie Paixão

Paixão is zelf dolgelukkig met het feit dat hij langer bij Feyenoord kan blijven. “De overstap naar Feyenoord heeft mij tot nu toe al heel veel goeds gebracht”, geeft hij aan op de clubwebsite. “Ik voel dan ook nog elke dag de trots dat ik voor deze mooie club mag spelen en leef hier mijn droom. Samen met mijn familie hebben de mensen mij hier geholpen bij het aanpassen na mijn overgang vanuit Brazilië. Daar ben ik dankbaar voor. Ik zal dan ook hard blijven werken om bij te kunnen dragen aan meer successen in de komende jaren.”

