Speler met al 109 duels voor Feyenoord blijft verbazen: 'Wat heeft hij daarvoor gedaan?'

Hans Kraay junior raakt deze week niet uitgepraat over . De routinier van Feyenoord keerde afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles terug in de basiself en was ook op bezoek bij Benfica een van de uitblinkers aan Rotterdamse zijde. Cristian Willaert is eveneens onder de indruk van Trauner en vraagt zich af wat de 32-jarige verdediger vóór zijn komst naar Feyenoord allemaal heeft uitgespookt.

De Oostenrijker maakte in de zomer van 2021 de overstap van LASK Linz naar Feyenoord. De Rotterdammers telden nog geen twee miljoen euro neer voor zijn komst. Een koopje, bleek al snel. Trauner groeide uit tot een belangrijke kracht in het elftal van toenmalig trainer Arne Slot en ook onder leiding van diens opvolger Brian Priske is hij van waarde voor zijn ploeg. Na een moeizame start is inmiddels vrijwel iedereen ervan overtuigd dat de opwaartse spiraal van Feyenoord niet los kan worden gezien van de rentree van Trauner.

Kraay jr. stelde donderdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN al dat Ajax de verdediger van Feyenoord goed had kunnen gebruiken. De analist is later in de uitzending nogmaals lovend over de mandekker. “Rust, uitstraling en niet alleen is hij zelf goed; ik heb zelfs de indruk dat Hancko er beter door wordt”, zo klinkt het. Dávid Hancko was evenals Trauner een belangrijke kracht in het Feyenoord van Slot en werd afgelopen zomer in verband gebracht met een transfer naar een Europese topcompetitie. De Slowaak bleef echter in Rotterdam. Hij vormde de afgelopen maanden vooral met Thomas Beelen het centrale duo, maar met Trauner rechts van hem lijken zijn kwaliteiten écht naar voren te komen.

Trauner wekt verbazing

Volgens Willaert trekt Hancko zich op aan Trauner en niet andersom. “Terwijl Hancko een paar maanden geleden bijna voor veertig miljoen euro naar Atlético Madrid ging. Trauner… Het is toch eigenlijk een wonder dat hij op, wat is het, 26-jarige leeftijd (29, red.) is opgepikt door Feyenoord bij LASK Linz? Wat heeft die jongen daarvoor gedaan?”, zo vraagt Willaert zich af. “Want ik ben het helemaal met je (Kraay junior, red.) eens: zoals hij speelt… Je hebt bijna nooit het gevoel dat het bij hem mis kan gaan.” Trauner streek op jonge leeftijd neer in de jeugdopleiding van LASK Linz. Hij verkaste in de zomer van 2012 naar SV Ried, alvorens vijf jaar later terug te keren bij LASK. Vier seizoenen later tekende hij bij Feyenoord.

Milan van Dongen denkt dat Hancko de beste centrale verdediger van Feyenoord is, maar dat de linkspoot ‘beter wordt’ met Trauner naast hem. De Oostenrijker verrast de presentator. “Vorig seizoen met Slot had hij een paar momentjes dat hij er net naast zat, tegen Roma kan ik me herinneren. Toen had je toch het gevoel van: als Feyenoord écht door wil groeien, dan moeten ze een beetje doorselecteren. Maar daar is Trauner het niet mee eens heb ik het idee.”

Wie is belangrijker voor Feyenoord? Laden... 40.6% Gernot Trauner 59.4% Dávid Hancko 399 stemmen

