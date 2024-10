Hans Kraay junior: 'Mag ik nog één ding over Feyenoord zeggen? Had Ajax hem maar!'

Hans Kraay junior is van mening dat Ajax heel goed had kunnen gebruiken. De Oostenrijkse verdediger keerde afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles terug in de basiself van Feyenoord en dat heeft de formatie van trainer Brian Priske zichtbaar heel veel goed gedaan.

Trauner is sinds zijn komst een belangrijke kracht bij Feyenoord, maar eerder dit seizoen werden er serieuze vraagtekens geplaatst bij zijn waarde in het elftal van Priske. De Oostenrijker had een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen, maar kwam er evenals zijn ploeggenoten niet aan te pas en kon dus niet voorkomen dat er met 0-4 werd verloren. Trauner ontbrak nadien in de competitiewedstrijd tegen NAC Breda en kwam ook in de duels met NEC en FC Twente niet in actie. Priske deed op bezoek bij Go Ahead Eagles toch weer een beroep op de routinier en dat blijkt een goede zet te zijn geweest.

Feyenoord speelde in Deventer de beste wedstrijd in de Eredivisie tot nu toe en gaf die met een indrukwekkend optreden in de Champions League tegen Benfica een passend vervolg. Trauner was ook in Lissabon een van de uitblinkers bij de Rotterdammers. “Mag ik nog één ding over Feyenoord zeggen? Had Ajax Trauner!”, zo stelde Kraay jr. donderdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN. De analist was daarin eerder ingegaan op de worstelende Josip Sutalo bij Ajax. De Kroaat was goed aan het seizoen begonnen en leek een compleet andere speler dan in zijn eerste jaar in Amsterdam, maar zette in de laatste wedstrijden weinig overtuigende prestaties neer. Kraay jr. gelooft dat Ajax Trauner dus heel goed had kunnen gebruiken. “Wát een kapitein is dat zeg!”, zo klinkt het.

Genieten van Feyenoord

Kraay jr. is sowieso zeer te spreken over het optreden van Feyenoord tegen Benfica. Na een moeizame start lijkt Priske het inmiddels helemaal op de rit te hebben. Kraay jr. wordt gevraagd naar een verklaring, maar die heeft hij niet. “Ik kan het sowieso niet verklaren, ik kan het alleen maar zien. Ik zie in één keer een heel modern, dynamisch, intensiteitsbestendig middenveld dat helemaal klopt. Hwang ietsjes in de controle, aan de linkerkant gaat Timber box-to-box en ja Milambo…” Kraay jr. krijgt een grote glimlach op zijn gezicht als de jonge Feyenoord-uitblinker ter sprake komt. “Ik ga hem niet vergelijken met Pogba, maar hij begint een beetje Pogba-trekjes te krijgen. Hij loopt ook helemaal rechtop, hij heeft een versnelling ín een versnelling.”

Antoni Milambo had met twee doelpunten, waarvan zijn eerste een hele fraaie was (zie beelden hieronder), een heel groot aandeel in de 1-3 overwinning van Feyenoord in Lissabon. Voor een uitverkiezing voor het Nederlands elftal vindt Kraay jr. het echter nog te vroeg komen. “Hij gaat nog een paar hele slechte wedstrijden spelen en we moeten hem ook niet het Nederlands elftal in praten, want ik lees nu dat hij in het Nederlands elftal moet. We hebben 47 middenvelders voor drie plekken in het Nederlands elftal, dus nog even rustig aan. Hij gaat nog mindere wedstrijden spelen, maar ik vind het geweldig om te zien”, zo is Kraay jr. lovend. “Blosjes op de wangen.”

