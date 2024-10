Zorgen over Ajax-speler: 'Het ging hartstikke goed, maar het wordt weer steeds minder'

leek zich dit seizoen te gaan revancheren voor zijn teleurstellende eerste jaar in Nederland, maar de verdediger van Ajax worstelt inmiddels alweer een aantal wedstrijden met zijn vorm. Na weinig overtuigende optredens tegen FC Groningen en Heracles Almelo had de Kroaat het ook op bezoek bij Qarabag in de Europa League erg lastig. Sutalo voorkwam met een geweldige tackle in de tweede helft weliswaar de gelijkmaker van de thuisploeg, maar zowel Hans Kraay junior als Cristian Willaert stellen dat de mandekker zijn goede periode achter zich heeft gelaten.

Ajax telde vorig jaar minstens 20,5 miljoen euro neer voor de komst van Sutalo. De Kroaat had niet lang voor zijn verhuizing naar Amsterdam nog een goede finaleronde van de Nations League gespeeld, waardoor de verwachtingen rond zijn komst erg hoog waren. Hij slaagde er in het afgelopen seizoen echter niet in om die waar te maken. Sutalo was regelmatig het mikpunt van kritiek. Niet voor niks stond Ajax in eerste instantie niet onwelwillend tegenover een vertrek van de verdediger. Sutalo stond er ondanks zijn matige prestaties in Amsterdam goed op in het buitenland, maar Francesco Farioli ging uiteindelijk voor een vertrek liggen.

Artikel gaat verder onder video

Daar kreeg de Italiaan geen spijt van. Sutalo was in de eerste maanden van dit seizoen een van de uitblinkers bij Ajax en een totaal andere speler dan vorig seizoen. Maar in de laatste wedstrijden leek hij toch weer verdacht veel op de Sutalo van zijn eerste jaar in Amsterdam. “Sutalo zijn we met z’n allen vorig seizoen heel erg van geschrokken, want we kennen hem van Kroatië waar hij de ballen verovert en heel simpel inspeelt. Dit seizoen ging het hartstikke goed, maar het wordt weer steeds minder”, zo constateerde Kraay jr. donderdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN. De analist ergert zich aan de manier waarop Sutalo opbouwt. “Hij krijgt de bal van Rugani. Dan moet je tempo maken. Het is 0-0, je speelt tegen een man minder… Maar hij neemt ‘m aan en staat dan 36 keer met zijn noppen op de bal.”

LEES OOK: Vaderlandse media schrijven allemaal hetzelfde over Ajax

Willaert ziet ‘billenknijpmomenten’ bij Sutalo

Willaert wijst zijn collega erop dat Sutalo dat doet om tegenstanders te ‘lokken’. Volgens Kraay jr. valt er echter ‘niks te lokken’. Willaert begrijpt de ergernis bij Kraay jr., maar vindt het nog ‘erger’ wat Sutalo doet als hij er inderdaad in is geslaagd om een tegenstander te ‘lokken’. “Het leek er uit bij hem, maar vaak als er dan wel iemand komt, de tegenstander is gelokt en er zou dan ergens iemand vrij moeten staan, dan geeft hij vaak een kort balletje dat net niet op snelheid is, waardoor de tegenstander de kans heeft om het duel aan te gaan. Dán moet het ook goed zijn. Dat was een periode heel goed vond ik. Maar ook verdedigend… Er waren een paar billenknijpmomenten vandaag (donderdag, red.)”, zo zag Willaert tegen Qarabag.

LEES OOK: Farioli lovend over Ajax-speler, analisten van Voetbalpraat zien het niet: 'Hij wilde de bal niet hebben'

De verslaggever begint vervolgens over de voorgaande wedstrijden van Ajax, waarin Sutalo knullig aan de basis stond van een tegentreffer. In de thuiswedstrijd tegen FC Groningen leidde hij daarmee de gelijkmaker in, op bezoek bij Heracles Almelo de wereldgoal van Mario Engels. “De goede periode die hij echt had, absoluut, lijkt wel weer minder te worden”, zo stelt Willaert, die Ajax sowieso in verdedigend opzicht niet meer zo sterk vindt als in de eerste maanden van dit seizoen. “We zeggen al vanaf het begin van het seizoen: van achteruit opbouwen, puur voetballend, aan de bal dominant zijn; dat heeft er eigenlijk bijna geen moment in gezeten. Maar wat ze wél goed deden: het was verdedigend goed, bijna geen enkele wedstrijd meer dan drie schoten op doel incasseren. Nu zie je al wedstrijden lang dat tegenstanders heel veel kansen krijgen.”

Josip Sutalo lijkt de laatste wedstrijden weer veel op de speler van vorig seizoen Laden... 64.3% Eens 35.7% Oneens 364 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans klagen massaal over dezelfde speler tegen Qarabag

Supporters van Ajax zagen een speler flink tegenvallen in het duel met Qarabag.