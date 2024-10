Farioli lovend over Ajax-speler, analisten van Voetbalpraat zien het niet: 'Hij wilde de bal niet hebben'

heeft donderdagavond niet kunnen imponeren bij Ajax in de uitwedstrijd tegen Qarabag. Francesco Farioli besloot om Bertrand Traoré op de bank te houden en bood Rasmussen een nieuwe kans om zich vanaf het begin te laten zien, maar evenals op bezoek bij RKC Waalwijk op 29 september kwam de aanvaller niet tot nauwelijks in het stuk voor. ESPN-verslaggever Cristian Willaert kreeg het gevoel dat Rasmussen de bal op een gegeven moment niet meer wilde hebben.

Ajax boekte donderdagavond uiteindelijk een ruime zege op Qarabag (0-3), maar maakte opnieuw een povere indruk. “Ik vind het altijd moeilijk om een ploeg te beoordelen in een wedstrijd waarin een hele vroege rode kaart valt. Maar één ding is wel zeker: Ajax heeft zóveel moeite om tot kansen te komen als ze van achteruit opbouwen”, zo constateerde Willaert in het programma Voetbalpraat op ESPN. “Eigenlijk lukt dat het hele seizoen al nauwelijks, de thuiswedstrijd tegen Besiktas is de uitzondering. Dan denk je dat het tegen tien man van Qarabag misschien wel lukt, maar eigenlijk ook niet. Dat is wel een reden tot zorg.”

Willaert plaatst er wel een kanttekening bij. Farioli greep het duel met Qarabag immers aan om een aantal basisspelers rust te geven. Naast Brian Brobbey kwam ook Bertrand Traoré niet in actie. Willaert kan zich wel vinden in het besluit van Farioli om Traoré aan de kant te houden. “Want die wil je straks fit hebben voor Feyenoord en PSV.” Hans Kraay junior heeft er daarentegen meer moeite mee. “Jij zegt: misschien een goede beslissing naar Feyenoord toe, naar Willem II. Maar als je ze ziet spelen… Het kan na een kwartier ook 2-0 voor Qarabag staan”, aldus Kraay jr. Ajax dreigde al na twee minuten op een 1-0 achterstand te komen, maar kon opgelucht ademhalen toen de vlag omhoogging wegens buitenspel.

Rasmussen maakt geen indruk

Rasmussen was de vervanger van Traoré. De Deen leek helemaal geen perspectief meer te hebben bij Ajax en kwam vorig seizoen nog op huurbasis uit voor Nordsjaelland, maar maakt sinds de komst van Farioli serieus onderdeel uit van het eerste elftal. Kraay jr. heeft echter genoeg gezien en stelt dat hij, evenals Jaydon Banel, totaal niet in de buurt komt van Mika Godts en Traoré. “We hebben Farioli horen zeggen: misschien moet Rasmussen zelf nog beseffen hoe ongelooflijk goed hij is. Hij heeft zelfs gezegd dat de tachtig minuten met Rasmussen en Banel op de flanken bij RKC de weg hebben geplaveid voor Traoré en Godts, maar dat is toch niet zo? Die komen toch niet in de buurt van die twee?”, zo richt Kraay jr. zich tot zijn collega Kees Luijckx.

De voormalig verdediger sluit zich daarbij aan. “In de tweede helft wordt hij echt een paar keer gewoon in stelling gebracht, in de één tegen één. Zijn trainer zegt dat hij er meer in moet gaan geloven dat hij veel kwaliteit heeft, maar ik denk dat hij van zichzelf weet dat hij de kwaliteit niet echt heeft om er dan langs te gaan. Hij is wel drie, vier, vijf keer in die positie gezet en dan doet hij niks.” Volgens Luijckx kiest Rasmussen er dan toch weer voor om de bal rond te laten gaan in plaats van de actie te maken. Dat helpt Ajax niet. “Als je op een gegeven moment een wedstrijd speelt waarin je iets dominanter wordt, dan moet je er een keer langsgaan. Anders kom je nooit tot grote kansen.”

Willaert ziet dat het verschil tussen Godts en Rasmussen erg groot is. “Bij Godts gaat ook heel veel mis, maar hij blijft het proberen en is uiteindelijk bij twee goals betrokken. Bij Rasmussen had je soms het idee dat hij de bal niet wilde hebben”, aldus de verslaggever, die denkt dat het mentale aspect daar ook een rol in speelt. “Aan het begin van het seizoen kreeg Rasmussen een aantal keer noodgedwongen de kans en toen was iedereen eigenlijk best enthousiast over hem. Nu wordt er wat van hem verwacht en dan zie je dat het denk ik ook mentaal een soort blokkade is bij hem.”

