Ajax na matige eerste helft alsnog ruim langs rood aanlopend Qarabag

Ajax heeft het uitduel bij Qarabag in de Europa League om weten te zetten in een ruime overwinning: 0-3. De thuisploeg kwam al na een kwartier met tien man te staan na rood voor Júlio Romão, maar alleen kwam in de van Amsterdamse zijde matige eerste helft tot scoren. Na rust liep Ajax door treffers van (penalty) en invaller verder weg bij de Azerbeidzjaanse kampioen, die het duel zelfs met negen man beëindigde omdat ook Elvin Jafarguliyev met rood werd weggezonden.

Ajax begon niet erg lekker aan de wedstrijd. Qarabag viel veel aan en tot grote schrik bij de Amsterdamse verdediging viel er ook een buitenspeldoelpunt. Na dit moment was Ajax nog niet helemaal wakker en kreeg de ploeg met hoge druk te maken. De ploeg van Farioli zat niet goed in de wedstrijd tegen de Azerbeidzjaanse koploper. De verdediging van Qarabag was bereid hierbij te helpen en Júlio Romão wierp een doorgebroken Mika Godts naar de grond. De jonge Belg had zich net voorbij de middenlijn gestreden, maar redde het niet naar de goal. Hij zorgde met zijn actie wél voor een rode kaart bij de tegenstander.

Artikel gaat verder onder video

Een brutaal Qarabag bleef Ajax onder druk zetten en aanvallen, zelfs met tien man. Op een gegeven moment moest aanvaller Christian Rasmussen helemaal in zijn eigen zestien komen om de bal weg te peren. Tekenend voor een Ajax dat niet in het eigen spel kwam en zich liet leiden door de thuisploeg.

Heel even veranderde dat, in de 36e minuut. Mika Godts maakte een actie naar de binnenkant en bereikte Wout Weghorst in het strafschopgebied van de Azeri’s. De spits schoot, maar de bal werd aangeraakt door een verdediger. Kenneth Taylor kon hierdoor van dichtbij binnenschieten om de ruststand op het bord te zetten.

Vlak na rust kreeg Weghorst nog een grote kans na een goede pass van Taylor, maar hij schoot de bal recht op de keeper, van een niet al te grote afstand. De rebound van Rasmussen was nog waardelozer en het zachte balletje kon makkelijk worden gevangen door de Poolse doelman Mateusz Kochalski.

Het tempo van het Ajax-spel was te laag in de tweede helft. Qarabag kon ondanks de man minder tot heel lang gewoon meekomen. De kampioen van Azerbeidzjan kreeg zelfs een erg gevaarlijke mogelijkheid, die nét op tijd onschadelijk kon worden gemaakt door Josip Sutalo. De voorsprong zorgde dus niet voor minder billenknijpen.

Wederom werd Ajax enigszins van de spanning afgeholpen door een nieuwe wending in de wedstrijd, een ruim kwartier voor tijd. De scheidsrechter gaf zeer gemakkelijk een penalty aan Christian Rasmussen, die zijn duel voorin simpelweg verloor van de sterke Colombiaan Kevin Medina. De schouderduw zorgde ervoor dat Wout Weghorst mocht aantreden en de bal vanaf de stip in de linkeronderhoek kon schieten.

Heel snel na het doelpunt van Weghorst wist ook zijn concurrent Chuba Akpom een goaltje mee te pikken. Een mooie aanval met Devyne Rensch als initiator eindigde met het tegendraads binnenschieten van Akpom. De defensie van Qarabag was verslagen na het tweede doelpunt en Ajax kon er op een goede manier doorheen voetballen. In de slotfase kreeg ook Elvin Jafarguliyev rood, nadat hij een tweede geel kreeg voor een pittige overtreding op invaller Anton Gaaei. Farioli zorgde nog voor een mooi moment door de pas zestienjarige Belg Jorthy Mokio vlak voor tijd zijn debuut in Ajax 1 te gunnen.

Met de uitoverwinning doet Ajax goede zaken. Het staat met zeven punten en een goed doelsaldo bovenaan in de competitiefase van de Europa League, halverwege de derde speelronde. Qarabag heeft nul punten uit drie wedstrijden. In de Eredivisie speelt Ajax zondag thuis tegen Willem II, als nummer drie van het klassement. De volgende Europese wedstrijd voor de Amsterdammers is op donderdag 7 november, thuis tegen Maccabi Tel Aviv.

