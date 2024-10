Vaderlandse media schrijven allemaal hetzelfde over Ajax

Ajax boekte donderdagavond een 3-0 overwinning op Qarabag en blijft daardoor ongeslagen in de competitiefase van de Europa League, maar de manier waarop de tweede zege tot stand kwam heeft de vaderlandse media niet overtuigd in de aanloop naar de topwedstrijden tegen Feyenoord en PSV van volgende week. Zij zagen dat de formatie van trainer Francesco Farioli erg matig voor de dag kwam en een oliedomme rode kaart nodig had om het duel enigszins naar zich toe te trekken.

PSV hield dinsdagavond knap Paris Saint-Germain op een gelijkspel, Feyenoord legde 24 uur later een indrukwekkende partij voetbal op de mat tegen Benfica. Ajax was er alles aan gelegen zich eveneens van z’n beste kant te zien, maar overtuigen deden de Amsterdammers op bezoek bij Qarabag allerminst. “Ajax heeft in Azerbeidzjan hulp uit Braziliaanse hoek gekregen. Het elftal van Farioli trok op bezoek bij Qarabag qua voetbal de zwakke lijn van tegen Heracles Almelo door, maar won uiteindelijk wel overtuigend. De rode kaart die de Braziliaan Julio Romão na een kwartier spelen kreeg, bleek een geschenk uit de hemel”, zo schrijft Mike Verweij op de website van De Telegraaf.

De Amsterdammers kwamen er in de openingsfase helemaal niet aan te pas. Qarabag zat er vanaf minuut één bovenop en had de bal na twee minuten al in het net liggen, maar een vroeg feestje ging wegens buitenspel niet door. “De start van Ajax was dramatisch. Binnen twee minuten leek Leandro Andrade de 1-0 binnen te werken, maar de treffer werd wegens buitenspel geannuleerd. Qarabag, dat in de eerste twee speelronden verloor bij Tottenham Hotspur (3-0) en tegen Malmö (1-2), was de bovenliggende partij en drong het machteloze Ajax terug”, zo zag Verweij. “Zelfs met een man meer wist Ajax, dat opnieuw stroperig, fantasieloos en het liefst achteruit speelde, de wedstrijd lange tijd niet naar zijn hand te zetten. Dat de openingstreffer uit een omschakelmoment ontstond, was ook veelzeggend.”

Kenneth Taylor tikte een kleine tien minuten voor de rust de 0-1 binnen, nadat Ajax in het eerste half uur amper tot niet gevaarlijk was geworden. “Wat Ajax liet zien in Azerbeidzjan, had lang weinig met flitsend aanvalsspel te maken. Het combinatiespel was ook in overtal traag, stroperig en slordig”, zo schrijft Het Parool. “Voor rust creëerde Ajax nauwelijks kansen. In de tweede helft imponeerde de ploeg van Farioli een half uur lang ook nauwelijks, waardoor Qarabag steeds durfde op te stomen.” Dat resulteerde bijna in de gelijkmaker, maar Josip Sutalo voorkwam die met een ‘geweldige tackle’. Ajax besliste de wedstrijd een kwartier voor tijd vanaf de stip, maar volgens Het Parool ging daar een ‘cadeautje’ van de scheidsrechter aan vooraf. “Hij wees naar de stip nadat Rasmussen was weggezet met een schouderduw. Weghorst stuurde keeper Mateus Kochalski naar de verkeerde hoek: 0-2.”

Invaller Chuba Akpom gooide het duel niet lang na de benutte strafschop van Wout Weghorst definitief in het slot. “De uitslag doet vermoeden dat Ajax de tegenstander overhoop speelde, maar dat is een misvatting”, zo schrijft Willem Vissers van de Volkskrant. Hij bestempelt het voetbal van Ajax als ‘armoedig’. “Ajax heeft, zeker in uitwedstrijden, moeite om er iets moois van te maken. Het voetbal is slordig, onaantrekkelijk en traag, waarbij het van bijvoorbeeld Christian Rasmussen de vraag is wat hij in Ajax 1 te zoeken heeft.” Vissers moest even omschakelen, na de wedstrijden van PSV en Feyenoord. “Voor wie PSV en Feyenoord deze week zag voetballen, in paleizen van het voetbal in de Champions League, was het even wennen, deze magere wedstrijd. Ajax kreeg een onverwacht zetje dankzij de domme rode kaart van Romão na een kwartier.”

Dit Ajax kan winnen van Feyenoord en PSV Laden... 33.3% Eens 66.7% Oneens 1005 stemmen

