Sneijder irriteert zich aan Ajax: 'Hier toon je een bepaalde zwakte mee, niet meer doen'

Wesley Sneijder zegt zich 'al het hele seizoen' te irriteren aan de speelwijze van Ajax-trainer Francesco Farioli. De Amsterdammers zakken regelmatig diep in om de tegenstander op te vangen, maar zouden wat de oud-middenvelder betreft veel minder behoudend moeten spelen.

In de voorbeschouwing op het uitduel dat Ajax donderdagavond speelt bij Qarabag in de Europa League, nemen Sneijder en mede-analist Alex Pastoor het spel van de Amsterdammers onder de loep in de studio van Ziggo Sport. Pastoor stipt aan dat Ajax tegen Slavia Praag (1-1) vaak 'achterin gedreven' werd. "Wat wel een beetje storend was, was dat bij het eruit komen er geen enkele diepgang is. Omdat de spelers die Ajax voorin heeft, of zou moeten hebben, naar de bal toe bewegen in plaats van diep."

LEES OOK: Farioli: 'Hij beseft soms niet hoe krachtig en goed hij is'

Dat werd er niet bepaald beter op toen Farioli in Praag ingreep en de backs als buitenspelers moesten fungeren, vervolgt Pastoor. "Toen kon je prima zien dat er af en toe een 7-2-1-situatie op het veld ontstond", aldus de momenteel clubloze trainer. "Wat je heel weinig wil is dat middenvelders als Jordan Henderson en Branco van den Boomen in de zestien moeten gaan verdedigen. Het is een oplossing die Ajax een stuk minder tegengoals heeft opgeleverd. Maar tegelijkertijd, op een hele boel momenten en situaties denk ik: Als de tegenstander nou met één diepe '10' speelt, dan kan die toch gewoon door een centrale verdediger opgepakt worden?", vraagt Pastoor zich hardop af.

Sneijder: 'Ajax heeft echt wel de spelers die daar de kwaliteiten voor hebben'

Sneijder haakt in: "Hier irriteerde ik me in het begin van het seizoen al aan. Toen was het Henderson die heel veel tussen de centralen liep. Daarmee geef je eigenlijk ook aan dat je eigenlijk helemaal niet zoveel vertrouwen hebt in je centrale duo", zegt de recordinternational van het Nederlands elftal. "Als die '10' dieper gaat spelen, maak je het jezelf onnodig lastig", analyseert Sneijder. "Je krijgt veel meer druk, in plaats van dat je een extra man op het middenveld houdt. Plus: als je eruit komt, dan heb je niemand voorin. Dus Ajax moet gewoon vooruit druk zetten, ze hebben echt wel de spelers die daar de kwaliteiten voor hebben", aldus Sneijder.

"Ik vond het altijd lekker als ik heel veel de bal kreeg. Als je heel slim bent en als '10' iets meer inzakt, krijg je heel vaak de bal. Je groeit in de wedstrijd. Dat heb je gezien bij Slavia Praag, die zijn gewoon sterker gemaakt door Ajax", zegt Sneijder. "Omdat je met zes, soms zeven man achterop gaat spelen. Dat moet je vooral blijven doen, dan ga je het nog heel zwaar krijgen. Je moet gewoon vooruit verdedigen. Je toont hier een bepaalde zwakte mee; niet meer doen", besluit Sneijder.

