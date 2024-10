Farioli: 'Hij beseft soms niet hoe krachtig en goed hij is'

beseft niet altijd hoe goed hij is, zo denkt Francesco Farioli. De 21-jarige rechtsbuiten van Ajax heeft donderdagavond een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Qarabag.

Rasmussen speelde dit seizoen negen officiële wedstrijden voor Ajax, waarvan vijf als invaller. “Christian heeft wat wedstrijden als invaller en als basisspeler gespeeld”, zegt Farioli dan ook tegen Ziggo Sport. “Hij is aardig bezig en hij heeft veel potentie. Ik heb soms het idee dat hij niet beseft hoe krachtig hij is en hoeveel hij kan toevoegen aan de ploeg. Hij moet zichzelf nog een beetje ontdekken en het vertrouwen krijgen om ons te helpen in moeilijke wedstrijden, zoals die van vanavond.”

De trainer van Ajax licht toe waarom hij geen makkelijke avond verwacht. “We spelen tegen een ploeg die in negen van de laatste tien seizoenen kampioen is geworden. Vorig seizoen schakelden ze bijna Bayer Leverkusen uit in de Europa League. We hebben veel respect voor ze en we hebben ze goed bestudeerd. We willen ons eigen spel spelen en onze fans blij maken. Het is bijzonder dat ze zo ver zijn gereisd voor ons. We hopen ze te belonen.”

