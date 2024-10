Hans Kraay junior lyrisch: ‘Hij is eindelijk topfit en je ziet meteen het verschil bij Feyenoord’

Hans Kraay junior is lyrisch over Feyenoord-verdediger . De analist zag de Oostenrijker in de overtuigende 1-5 zege van de Rotterdammers op Go Ahead Eagles als vanouds indruk maken. Het is volgens Kraay junior te zien dat Trauner weer topfit is bij Feyenoord.

De analist stelt in Voetbal International dat de credits na de overtuigende overwinning van Feyenoord in Rotterdam terecht naar Antoni Milambo, Quinten Timber, In-beom Hwang en Ibrahim Osman gingen. Kraay junior wil een andere Feyenoord-speler uitlichten, die in zijn ogen indruk maakte. “Voor mij was Trauner de man van de wedstrijd."

“De Apotheker heeft zijn witte jas weer aangetrokken!”, is Kraay junior enthousiast. “Hij brengt weer rust aan de bal, hij geeft zonder bal weer die vertrouwde rugdekking, ik zie ’m in de opbouw wederom van die fijne, harde inspeelpasses geven en ik zie dat-ie de oplossing ziet als híj onder druk wordt gezet. Dan vindt hij met een pass over veertig meter Hugo Bueno, die vrijkomt, doordat Paixão zich laat zakken.”

Er valt Kraay junior nog iets op aan de terugkeer van de Oostenrijkse verdediger. “Met Trauner is Dávid Hancko ook weer twintig procent beter”, concludeert hij. “Bovendien is de Air Force compleet. Die Trauner schampt geen hoge ballen, hè, met dat kale hoofd. Hij kopt ze harder weg uit de zestien dan anderen kunnen schieten. Hij is eindelijk topfit en je ziet meteen het verschil bij Feyenoord.”

Kraay junior ook lovend over Ueda

De lofzang beperkt zich niet alleen tot Trauner. Kraay junior wil ook nog een andere Feyenoord-speler uitlichten. “Ik zag opeens Ayase Ueda balvast zijn en niet 89 minuten lang met zijn kont naar het doel van de tegenstander staan. Ik zag ’m diepte zoeken en alweer zijn derde goal maken. Misschien had Arne Slot het toch niet zo slecht gezien, toen hij vorig seizoen zei dat Ueda Gimenez wel kon vervangen.”

