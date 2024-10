'Hij is goed en maakt anderen beter. Wat wil je als Feyenoord nog meer?'

Feyenoord kan op veel complimenten rekenen na de 1-5 overwinning bij Go Ahead Eagles. Volgens Kenneth Perez is er echter één speler die de meeste lof verdient.

"Dit was echt heel goed", zegt de Deense analist bij Voetbalpraat. Tafelgenoot Freek Jansen sluit zich daarbij aan. "Ik heb echt genoten van Feyenoord. Er zat zoveel voetbal in, zoveel dynamiek. Er zaten geweldige doelpunten tussen. En het middenveld dat in een keer zo valt."

Perez vindt In-beom Hwang de belangrijkste reden waardoor het bij Feyenoord beter loopt. "Heel goed gescout van Feyenoord. Hij is goed én hij maakt anderen beter. Nou, wat wil je nog meer?" De Zuid-Koreaanse middenvelder kwam deze zomer over van Rode Ster Belgrado.

Bovendien verwacht Perez dat de ontwikkeling van teamgenoot Quinten Timber ook versneld kan worden door de aankoop van Hwang. "Dit is een volwassen speler, die ook Timber denk ik naar een hoger niveau gaat brengen. Die heeft de laatste interlands ook heel veel geleerd. Zo van: Tegen Go Ahead Eagles speel ik de pannen van het dak, maar wat ik daar heb meegemaakt (tegen Duitsland, red.), daar moet ik eigenlijk naartoe. Misschien wordt hij daar ooit heel goed in, qua handelingssnelheid." Tegen Die Mannschaft speelde Timber een belabberde wedstrijd en werd hij na een helft gewisseld.

