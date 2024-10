Te Kloese: 'Dergelijke transfersommen in combinatie met Premier League-salarissen zijn voor Feyenoord onhaalbaar, maar...'

Feyenoord heeft zowel financieel als sportief geprofiteerd van het huren van Yankuba Minteh, dat vertelt directeur Dennis te Kloese. Het mes snijdt volgens de algemeen en technisch directeur van de Rotterdammers aan drie kanten. Door het succes met Minteh kon Feyenoord afgelopen zomer opnieuw toeslaan in de Premier League en aanvaller huren.

Te Kloese heeft dankzij de overgang van Mats Wieffer naar Brighton & Hove Albion goede contacten opgebouwd met het management van de club. Dat bespoedigde de huurtransfer van Osman, erkent de directeur in gesprek met De Telegraaf. “De relatie tussen ons is om elkaar te helpen waar het kan en dan speelt ook de gunfactor een grote rol.”

Brighton en Newcastle haalden respectievelijk Osman en Minteh uit Denemarken, waarna beiden direct werden verhuurd aan Feyenoord. The Seagulls betaalden afgelopen zomer naar verluidt twintig miljoen euro aan FC Nordsjælland, terwijl Newcastle United medio 2023 acht miljoen betaalde aan Odense voor Minteh. “Dergelijke transfersommen in combinatie met Premier League-salarissen zijn voor Feyenoord onhaalbaar”, vervolgt Te Kloese.

De directeur beseft dan ook dat het mes aan drie kanten snijdt. “Maar wij kunnen die clubs en spelers wel een sportief podium bieden met de Champions League. Dat is goed voor de ontwikkeling van eerder Minteh en nu Osman en ook aantrekkelijk voor Newcastle en Brighton. En voor Feyenoord, omdat spelers met zulke kwaliteiten ons beter maken en wij er uiteindelijk financieel ook iets van terugzien als zo’n speler zich later waarmaakt of voor veel geld naar een andere club verhuist.”

Feyenoord profiteert financieel en sportief

Dat is precies wat is gebeurd met Minteh. De vleugelaanvaller, die afgelopen seizoen door Feyenoord gehuurd werd van Newcastle United, maakte deze zomer voor zo’n 35 miljoen euro de overstap naar Brighton. “Daar profiteren wij ook van, financieel en sportief”, erkent Te Kloese. “Brighton weet dus uit eigen ervaring dat de marktwaarde van een speler als Osman bij ons behoorlijk kan stijgen als hij het goed doet.”

Vind jij dat Feyenoord goed bezig is met het huren van spelers uit de Premier League? Laden... 69.2% Ja, op deze manier haal je buitenkansjes binnen 14.9% Nee, ik heb liever eigen talent 15.8% Twijfel, hangt van de speler af 556 stemmen

