Oranje-fans schreeuwen massaal om één naam na bekendmaking voorselectie Koeman: 'Speelt hij tennis?'

Vrijdagmiddag heeft Ronald Koeman zijn voorselectie bekendgemaakt voor de aankomende interlands, Hongarije-thuis en Bosnië en Herzegovina-uit. Volgens de fans van het Nederlands elftal ontbreekt daarin zeker één naam.

De volledige voorselectie is hier terug te lezen. Joey Veerman, Jordy Schouten en Xavi Simons zijn er niet bij vanwege blessures. Nathan Aké en Wout Weghorst sluiten wel weer aan, nadat zij de vorige interlandperiode geen onderdeel uitmaakten van de Oranje-selectie. Frenkie de Jong en Memphis Depay zijn momenteel nog vraagtekens, maar zouden later nog bij de definitieve selectie kunnen gaan horen.

Op X kijkt men vooral verbaasd op van twee namen, die in de voorselectie opduiken. De voetbalfans vinden Guus Til een opvallende naam, zeker ook omdat Sem Steijn, de grote man bij FC Twente, niet geselecteerd is. Laatstgenoemde heeft een stuk meer doelpunten gemaakt (acht) dan de speler van PSV (drie). Ook Kenneth Taylor vinden de twitteraars een rare keuze van Koeman. "Het is toch onderhand een keer klaar met die Koeman", schrijft iemand na het zien van de naam van de Ajacied.

De meest verrassende ontbrekende naam volgens de internetgebruikers is die van Antoni Milambo. De middenvelder van Feyenoord beleeft dit seizoen zijn definitieve doorbraak en scoorde al zes keer voor de Rotterdammers. Ook tijdens het Champions League-duel met Benfica (1-3 winst) afgelopen woensdag was het negentienjarige talent weer belangrijk, door twee doelpunten te maken.

Kluivert en Til, maar Milambo speelt tennis? — Justin_G (@Justin_G010) October 25, 2024

Taylor en til out! Milambo en Steijn in !!! — Maikel043 (@Sjengske0430) October 25, 2024

Til maar geen milambo😂😂 — Nigel (@NigelFR_) October 25, 2024

Wel taylor, geen milambo 🤡 — SLR (@SLRFEY) October 25, 2024

Wie hoort er in de voorselectie van het Nederlands elftal? Laden... 10% De huidige keuzes van Ronald Koeman zijn goed. 60% Antoni Milambo en Sem Steijn 8% Sem Steijn 22% Antoni Milambo 350 stemmen

