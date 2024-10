Dringend advies voor Koeman: ‘Roep hem niet op voor komende interlands’

moet zich voorlopig nog niet richten op een terugkeer bij het Nederlands elftal, zo stelt Francisco De Laurentiis van ESPN Brazilië. De 98-voudig international moet er volgens de journalist de komende maanden juist voor zorgen dat zijn nieuwe club degradatie weet te ontlopen.

Depay vertrok afgelopen zomer transfervrij bij Atlético Madrid, om vervolgens in september bij het Braziliaanse Corinthians te tekenen. De topclub verkeert in een flinke crisis en staat enkele maanden voor het einde van de competitie op de zeventiende plaats, onder de degradatiestreep. Wel behaalde de club uit São Paulo evenveel punten als de nummer zestien, die boven de streep staat. Daarmee is lijfbehoud zeker nog niet uitgesloten voor Corinthians en Depay.

Hoewel het bij Depay steeds beter begint te draaien in Braziliaanse dienst, moet hij volgens De Laurentiis nog niet denken aan een terugkeer bij Oranje. “Ik denk niet dat hij nu al opgeroepen moet worden voor de komende interlands”, stelt de journalist in gesprek met ESPN. “Ronald Koeman moet de situatie waar Corinthians in zit even afwachten. Als hij voor Nederland gaat spelen, mist hij een aantal belangrijke wedstrijden. Ik denk dat Memphis’ prioriteiten nu bij Corinthians moeten liggen, omdat ze hem écht nodig hebben om degradatie te vermijden.”

Depay maakt meer indruk dan verwacht

Hoewel hij weet dat Depay een goede voetballer is, is De Laurentiis meer van hem onder de indruk dan hij vooraf had verwacht. “Ik dacht dat hij meer tijd nodig zou hebben om wedstrijdfit te raken. De Braziliaanse competitie loopt op zijn einde en alle spelers presteren op de top van hun kunnen, terwijl Memphis een tijd stil heeft gezeten”, legt de journalist uit. “Je ziet dat hij nog wel een beetje ritme mist, maar hij laat grote verbeteringen zien de laatste wedstrijden.”

