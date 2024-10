Depay belangrijk voor Corinthians, maar laat grote kans op winnende goal onbenut

Het Corinthians van heeft in de nacht van donderdag op vrijdag met 2-2 gelijkgespeeld tegen het Argentijnse Racing Club in de halve finale van de Copa Sudamericana. De Nederlander was belangrijk voor zijn club door een treffer voor te bereiden, maar liet het in de slotfase na om de Brazilianen de zege te bezorgen.

Corinthians kreeg donderdagavond lokale tijd het Argentijnse Racing Club op bezoek voor de heenwedstrijd in de halve finale van de Copa Sudamericana, het tweede continentale clubtoernooi in Zuid-Amerika. Nadat hij in september tekende bij de Braziliaanse club, wist Depay een week geleden, tegen Athletico Paranaense, voor het eerst het net te vinden. Ook tegen de tegenstander uit Argentinië was de Nederlander weer belangrijk.

In São Paulo was de ploeg van Depay al na zes minuten op achterstand gekomen na een treffer van Maximiliano Salas. Lang konden de bezoekers niet genieten van de voorsprong, aangezien Yuri Alberto na elf minuten na een fraaie pass van Depay de gelijkmaker voor zijn rekening nam. Een kwartier voor rust was het diezelfde Alberto die zijn ploeg zelfs op voorsprong zette.

Tien minuten na de pauze zette Gaston Martirena Racing Club weer op gelijke hoogte, waarmee de eindstand ook direct op het bord stond. In de blessuretijd kreeg Depay nog een enorme kans op de winnende treffer, maar hij kreeg de bal er niet in. De 98-voudig international speelde zich knap vrij in het strafschopgebied, maar zijn bal richting de verre kruising ging net over de goal, waardoor het gelijk bleef. Volgende week staan beide ploegen tegenover elkaar in Argentinië voor de return.

Memphis Dep🅰️y! — ESPN NL (@ESPNnl) October 25, 2024

