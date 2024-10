Brazilianen zijn laaiend enthousiast over Memphis en wijzen op twee bijzondere acties, waaronder manier van juichen

staat in het middelpunt van de belangstelling na zijn schitterende eerste goal voor Corinthians. De oud-speler van onder meer PSV en Manchester United schoot in de nacht van donderdag op vrijdag prachtig raak uit een vrije trap en had daarmee een belangrijk aandeel in de 5-2 overwinning op Athlético PR. Op social media spreken Brazilianen hun waardering uit voor Memphis. Niet alleen vanwege zijn doelpunt, maar vooral wegens de aanloop naar de vrije trap toe én zijn manier van juichen.

Memphis werd een paar weken geleden vol bombarie binnengehaald door Corinthians. De club uit Brazilië maakt een moeizaam seizoen door en kon de aanvaller van het Nederlands elftal goed gebruiken in de strijd om handhaving op het hoogste niveau. Memphis droeg in het verleden bovendien het shirt van Manchester United, FC Barcelona en Atlético Madrid en werd om die reden als een heuse ‘ster’ gepresenteerd. De aanvaller slaagde er echter niet in om zijn nieuwe ploeg meteen naar zijn hand te zetten. Zijn eerste doelpunt liet bijvoorbeeld enkele weken op zich wachten.

Schitterend doelpunt van Memphis, nadat hij de bal herovert

Afgelopen nacht was het dan eindelijk zover. Corinthians moest de thuiswedstrijd tegen Athlético PR ten koste van alles zien te winnen. De bezoekers hadden bij aanvang van het duel twee punten meer dan Memphis en consorten, die in de slotfase van de eerste helft een 2-0 voorsprong uit handen gaven. Memphis schoot zijn ploeg vroeg in de tweede helft op schitterende wijze op een nieuwe voorsprong. Hij kreeg met zijn rake vrije trap de handen op elkaar, maar op social media wordt vooral gewezen op de aanloop naar zijn doelpunt. Memphis verloor eerst op knullige wijze de bal, maar zette vervolgens de achtervolging in op zijn tegenstanders en heroverde de bal nota bene in de buurt van zijn eigen strafschopgebied.

De Nederlander zette vervolgens een nieuwe aanval van Corinthians op. Hij kreeg een halve minuut later een overtreding mee en schoot de vrije trap overtuigend binnen. “Dit is de oorsprong van het doelpunt van Memphis Depay. Het is de moeite waard om de veerkracht van de nummer 94 van Corinthians te benadrukken, die het balbezit afstaat aan Athlético PR, maar niet opgeeft. Naast het heroveren van de bal op de eigen helft, krijgt de Nederlander ook een overtreding te verwerken”, zo schrijft iemand op X. Hij is niet de enige die het harde werken van Memphis is opgevallen. TNT Sports drukt zijn enthousiasme zelfs uit in hoofdletters. “Wat een moment hè?!”, zo leest het bij een filmpje van de actie van Memphis.

De voormalig aanvaller van PSV, Manchester United, Lyon, FC Barcelona en Atlético Madrid lijkt niet alleen daarom voorlopig niet meer stuk te kunnen bij Corinthians. De manier waarop hij zijn doelpunt vierde, door het logo van zijn werkgever schoon te poetsen, leidt tot veel enthousiasme. “Man, Memphis Depay die het Corinthians-symbool poetst, is een blijk van RESPECT voor de club waarvoor hij het shirt draagt”, zo schrijft iemand. “De harmonie tussen Memphis en de club sinds zijn komst is indrukwekkend”, schrijft een ander.

O MEMPHIS CONSTRUIU TODOS OS PASSOS DO PRIMEIRO GOL DELE! O CARA DEU BOTE NA LATERAL E DEPOIS FEZ UM GOLAÇO! 🦅🦅😱 Que momento, hein?! ISSO É RAÇA TIMÃO! Não pode faltar nunca! #BrasileirãoBetano pic.twitter.com/aLOz2CJk6b — TNT Sports BR (@TNTSportsBR) October 18, 2024 Esta é a origem do gol marcado por Memphis Depay.



Vale ressaltar a resiliência do camisa 94 do Corinthians, que cede a posse ao Athletico-PR, mas não desiste da jogada.



Além de recuperar a bola no campo defensivo, o holandês também sofre a falta.



1/2pic.twitter.com/yUq0jLCRsd — Pedro Ferri (@NigroFerri) October 18, 2024 Na moral? O Memphis Depay AMA DEMAIS SER CORINTHIANS



O cara chegou aqui não tem 1 mês direito e já tem mais IDENTIFICAÇÃO que muito ídolo que jogou aqui.



Bizarro demais. Eu amo esse cara! pic.twitter.com/WGUl3JXV5w — rodriguesˢᶜᶜᵖ (@NJanfren) October 18, 2024 Cara, Memphis Depay lustrando o símbolo do Corinthians é uma demonstração de RESPEITO com o clube que ele veste a camisa.



Antes do gol ele perde a bola, retoma ela, sofre a falta e converte em gol. Gol esse pra sagrar a virada de chave do time na partida!pic.twitter.com/NZaIQFJXpl — Ingrid Serafim (@ingridserafim_) October 18, 2024 É impressionante a sintonia do Memphis com o clube desde quando chegou. Entendeu em pouco tempo pra onde veio. pic.twitter.com/Tv2v28kqSs — Matheus Lima (@MatheusLimaSCCP) October 18, 2024

Memphis Depay moet de volgende interlandperiode weer bij de selectie van Oranje zitten Laden... 41.4% Eens 58.6% Oneens 29 stemmen

