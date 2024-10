Memphis Depay zorgt met schitterend moment voor ongeloof bij zijn ploeggenoten

heeft in de nacht van donderdag op vrijdag op schitterende wijze zijn eerste doelpunt gemaakt voor Corinthians. De Nederlander had een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen Athlético PR en schoot zijn ploeg vroeg in de tweede helft uit een vrije trap opnieuw op voorsprong. Corinthians won het duel uiteindelijk met 5-2 en deed daarmee uitstekende zaken in de strijd om handhaving op het hoogste niveau van Brazilië.

Memphis was gedurende de afgelopen transferwindow onderwerp van gesprek in Nederland. De aanvaller zat na zijn vertrek bij Atlético Madrid zonder club. Hij kreeg tijdens het Europees Kampioenschap in Duitsland de kans om zichzelf in de kijker te spelen, maar ondanks het volle vertrouwen van bondscoach Ronald Koeman stelde hij flink teleur. Memphis werd na het EK nog wel met een aantal clubs uit Europa in verband gebracht, maar verliet het Europese continent uiteindelijk voor een avontuur in Brazilië. Hij tekende bij Corinthians, dat op dat moment in serieuze degradatiezorgen verkeerde.

De club kon een goede Memphis dus goed gebruiken. De Oranje-international, die na het EK in Duitsland overigens niet meer werd opgeroepen door Koeman, had echter even de tijd nodig om zijn stempel te drukken. Hij verzorgde in zijn tweede wedstrijd - de return tegen Fortaleza in de kwartfinales van de Copa Sudamericana - weliswaar een assist, maar zijn eerste treffer heeft lang op zich laten wachten. Daar kwam afgelopen nacht dan eindelijk verandering in. Corinthians stond bij aanvang van het duel nog onder Athlético PR op de ranglijst, dus de opdracht was duidelijk: winnen. Met Memphis in de basis ging de ploeg uitstekend van start: Matheuzinho en Carlos de Menezes Júnior zorgden binnen twintig minuten voor een 2-0 voorsprong.

Memphis staat op belangrijk moment op voor Corinthians

Corinthians slaagde er echter niet in de goede start een passend vervolg te geven. De bezoekers knokten zich terug van de 2-0 achterstand en zorgen voor een 2-2 tussenstand na 45 minuten. Corinthians moest dus opnieuw aan de bak en juist op dat moment stond Memphis op. De aanvaller mocht een vrije trap nemen halverwege de vijandelijke helft en deed dat op voortreffelijke wijze: de doelman van Athlético PR was kansloos. Memphis bracht de thuisploeg opnieuw aan de leiding en in de tweede helft slaagde het er wél in om afstand te nemen. Doelpunten van Rodrigo Garro en Yuri Alberto zorgden uiteindelijk voor een 5-2 eindstand. Een belangrijke, zo niet cruciale overwinning voor Corinthians en Memphis. Ze passeren Athlético PR op de ranglijst en verlaten daardoor de degradatieplaatsen. De voorsprong op plek zeventien is echter slechts één punt, dus de klus is nog niet geklaard.

Memphis maakt zijn eerste voor Corinthians op fantastische wijze!👉🦁👈 — ESPN NL (@ESPNnl) October 18, 2024

