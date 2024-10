‘Depay staat nu al voor terugkeer naar Europa en biedt zich bij drie clubs aan’

zou zichzelf bij Sevilla, Juventus en Al Nassr hebben aangeboden, zo weet TuttoJuve. De 98-voudig Oranje-international tekende begin september bij Corinthians, maar zou door financiële problemen binnenkort alweer kunnen vertrekken uit Brazilië.

Depay was afgelopen zomer transfervrij na zijn vertrek bij Atlético Madrid, waarna hij begin september een contract tekende bij Corinthians. Ruim een maand nadat hij op grootse wijze was onthaald in Brazilië, lijkt de tijd van Depay in Zuid-Amerika alweer ten einde te komen. Hoofdsponsor Esportes da Sorte ligt namelijk onder een vergrootglas van de Braziliaanse autoriteiten vanwege criminele activiteiten.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Antoni Milambo ziet sterren met 96 en 98 Oranje-interlands als inspiratiebronnen

Mocht de hoofdsponsor verdwijnen, is de kans zeer groot dat Corinthians het salaris van Depay niet meer kan betalen. Daarmee kan de aanvaller zijn contract, dat loopt tot januari 2027, in dat geval voortijdig opzeggen. Volgens TuttoJuve zou Depay al flink hebben nagedacht over zijn toekomst. Het medium schrijft namelijk dat de spits zich al heeft aangeboden bij Sevilla, Juventus en Al Nassr.

LEES OOK: Derksen keihard voor Oranje-international: ‘Daar wordt het niks met die jongen’

Depay bij Corinthians

Depay werd een maand geleden gepresenteerd bij Corinthians, waarna hij op 21 september zijn debuut maakte voor de Brazilianen in het met 3-0 gewonnen duel met Atlético Clube Goianiense. Tot dusver kwam de spits vier duels in actie voor de nummer achttien van Brazilië. Daarin was hij nog niet trefzeker, maar leverde hij wel twee keer een assist.

Welke club zou het beste bij Memphis Depay passen als hij terugkeert naar Europa? Laden... 24.9% Sevilla 17.3% Juventus 57.9% Anders, namelijk... 1101 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Oranje-fans zien schandalige vertoning in Hongarije: 'Respectloos, dit kan écht niet'

Fans van Oranje ergeren zich aan een 'respectloze' vertoning in Boedapest.