Antoni Milambo ziet sterren met 96 en 98 Oranje-interlands als inspiratiebronnen

beleeft dit seizoen zijn doorbraak als basisspeler bij Feyenoord en is ook een vast gezicht bij de selectie van Jong Oranje. De middenvelder heeft zich gemeld in Zeist in de aanloop naar de interlands tegen Mexico (vriendschappelijk) en Zweden (EK-kwalificatie). Aan Voetbal International vertelt Milambo naar welke spelers van Oranje hij in het verleden graag keek.

De negentienjarige Milambo zegt te kunnen genieten van Memphis Depay, die 98 interlands speelde maar inmiddels geen deel meer uitmaakt van het Nederlands elftal. “En als we nog verder teruggaan in de tijd, Arjen Robben wel. Ik genoot van zijn dribbel", zegt hij over de 96-voudig international. Over Depay vertelt Milambo: “Hij is niet direct een voorbeeld voor me, maar hij is wel een heel goede speler en leuk om naar te kijken.”

Milambo speelde in de vorige interlandperiode mee bij Jong Oranje in de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Noord-Macedonië (5-0) en Georgië (3-1). De ploeg is al geplaatst voor het EK en dus staat er de komende week weinig op het spel. Desondanks heeft Milambo zin in de interlandperiode. “Het voelt heerlijk om hier weer te zijn. Het is niet voor iedereen weggelegd om hier te zijn, dus het voelt goed om hier voor de tweede keer te zijn.”

Ook is de samenkomst van de selectie voor Milambo een kans om wat bekenden te zien en nieuwe spelers te ontmoeten. “Noah Ohio maakt altijd leuke grappen. Het is leuk om hem te zien. Hij heeft me ook gefeliciteerd met mijn Champions League-goal (tegen Girona, red.). Leuk om te horen. Er zijn nieuwe jongens en ook jongens die vorige keer geblesseerd waren, zoals Kenneth (Taylor). Het is leuk om hen te ontmoeten.”

