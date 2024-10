Bosz deelt goed nieuws uit ziekenboeg PSV

zit zaterdag weer bij de wedstrijdselectie wanneer PSV het in eigen huis opneemt tegen PEC Zwolle, zo laat Peter Bosz vrijdag weten. De verdediger ontbrak afgelopen in het Champions League-duel met Paris Saint-Germain met een blessure.

Karsdorp was afgelopen week niet inzetbaar voor PSV toen de Eindhovenaren op bezoek bij PSG knap met 1-1 gelijkspeelden. De rechtsback kampte met fysieke klachten die hij had opgelopen in het competitieduel met AZ (1-2). PSV speelt zaterdagavond in eigen huis tegen PEC Zwolle, waar Karsdorp weer terugkeert in de wedstrijdselectie, zo maakt Bosz vrijdag bekend.

“Die wedstrijd (tegen PSG, red.) kwam voor hem net te vroeg”, stelt Bosz op de persconferentie, geciteerd door De Telegraaf. “Als het de finale van de Champions League was geweest, hadden we hem meegenomen en had hij nog een rol kunnen spelen”, geeft de trainer aan, die daarmee duidelijk maakt dat de blessure van de verdediger meevalt.

Naast Karsdorp kan Bosz zaterdag ook weer beschikken over Ivan Perisic. De Kroaat werd transfervrij ingelijfd en kon niet meer worden ingeschreven voor de competitiefase van de Champions League. Wel moeten de Eindhovenaren het nog altijd stellen zonder Sergiño Dest, Hirving Lozano, Jerdy Schouten en Joey Veerman.

