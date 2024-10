Mario van der Ende komt met heel ander geluid over ‘goedkope’ strafschop Ajax

Voormalig topscheidsrechter Mario van der Ende is van mening dat de strafschop die Ajax donderdagavond kreeg tegen Qarabag FK terecht was. Na afloop vielen onder meer Ziggo Sport-analisten Wesley Sneijder en Alex Pastoor over het feit dat de Amsterdammers een strafschop kregen voor een schouderduw.

Ajax kende donderdag een moeizame avond op bezoek bij Qarabag. De Amsterdammers kwamen al na een kwartier in een overtalsituatie te staan na een rode kaart voor Júlio Romão, maar hadden alsnog de nodige problemen met het bespelen van de tegenstander. Nadat Kenneth Taylor de bezoekers na ruim een half uur spelen op voorsprong had gezet, kreeg Wout Weghorst in minuut 74 de kans om de marge vanaf de stip te verdubbelen. Kevin Medina zou een overtreding hebben begaan op Christian Rasmussen in het strafschopgebied. Enkele minuten later bepaalde Chuba Akpom de eindstand na een fraaie aanval op 0-3.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: 'Ik had me Weghorst óók herinnerd als hij het niet zo ver had geschopt'

Na afloop van de wedstrijd ging het vooral over het moment rondom de penalty. In de studio van Ziggo Sport gaven zowel Pastoor als Sneijder aan dat ze vonden dat er sprake was van een schouderduw. “Ik denk dat de VAR trekdrop in de kantine aan het halen was. Ik kan me voorstellen dat hij (de scheidsrechter, red.) iets denkt te zien, maar als je tien keer naar die herhaling kijkt… Hij tikt ‘m ook tegen de voet aan, maar bij een contactsport moet dat geen penalty op kunnen leveren”, klinkt de uitleg van de voormalig trainer van Almere City.

LEES OOK: Hans Kraay junior: 'Mag ik nog één ding over Feyenoord zeggen? Had Ajax hem maar!'

Van der Ende is juist van mening dat de strafschop voor Ajax terecht is, zo schrijft hij daags na de wedstrijd op X. “Kreeg zojuist een telefoontje en een vraag over de volgens velen weer ‘goedkope’ strafschop die Ajax cadeau zou hebben gekregen in de wedstrijd tegen Qarabag. Ik vroeg of de beller het verschil kon uitleggen tussen een schouderduw en een schouderbeuk”, luidt het oordeel van de oud-scheidsrechter.

Klik op de tekst van de tweet (niet op het screenshot) om de video te bekijken via X.

Kreeg zojuist een telefoontje en vraag over de voor velen weer 'goedkope' strafschop die @ajax cadeau zou hebben gekregen in de wedstrijd tegen Quarabag. Ik vroeg of de beller het verschil kon uitleggen tussen een schouderduw en een schouderbeuk? #qaraja — Mario van der Ende (@MariovanderEnde) October 25, 2024 Penalty Ajax... en Wout Weghorst schiet vanaf de stip raak voor 2-0! 🎯

Maar is het wel een terechte strafschop? 🤷‍♂️#ZiggoSport #UEL #QARAJA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 24, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans krijgen dringend advies: 'Ik zat in de gevangenis en moest een groot bedrag betalen'

John van Loen waarschuwt de supporters van Ajax die zijn meegereisd naar Azerbeidzjan.