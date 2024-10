'Ik had me Weghorst óók herinnerd als hij het niet zo ver had geschopt'

is qua uitstraling en karakter een bijzondere vertoning op het voetbalveld. De spits van Ajax wil, ondanks zijn soms houterige techniek, altijd in de schijnwerpers staan. Qua persoonlijkheid is Weghorst sinds zijn jeugd weinig veranderd, blijkt uit een artikel van het Algemeen Dagblad.

In 2011-2012 was Weghorst onderdeel van de beloftenploeg van Willem II. Daar kreeg de spits te maken met Kenny Anderson. De voormalig middenvelder stelt: "Ik durf wel te zeggen dat ik me Wout óók had herinnerd als hij het niet zo ver had geschopt. Hij was toen namelijk ook al redelijk excentriek. Hij kwam van de amateurs en had nooit bij een profclub gespeeld. Dat was ook wel te zien."

Jos Peltzer, ook ploeggenoot van Weghorst bij Jong Willem II, ziet weinig verschil tussen de jongen van toen en de Ajax-spits van nu. "Hij was een heel normale, leuke, aardige gozer die goed in de groep lag. Maar op het veld haalde hij echt het bloed onder je nagels vandaan. Sowieso bij tegenstanders, maar tijdens trainingen ook bij medespelers. Hij deed álles om te winnen. Qua techniek hadden we nou niet bepaald het idee dat we er een wereldvoetballer bij hadden. Maar qua mentaliteit was hij toen al wél van de buitencategorie." Dat kwam naar voren in één specifiek voorbeeld dat Peltzer voor de geest kan halen. "Op vrijdagochtend konden we altijd krachttraining doen, maar dat was niet verplicht. Ik heb die regelmatig overgeslagen. Maar Wout niet, hoor: die zat er elke vrijdag. Hij is nu twee keer zo breed als toen.”

Peltzer geniet van de ontwikkeling die Weghorst heeft doorgemaakt. "Ik kijk daar met verbazing naar, maar vooral met heel veel respect. Hij is een groot voorbeeld voor voetballers die niet meer in een doorbraak geloven. Hij droomde altijd groot, maar hij heeft het nog waargemaakt ook."

Weghorsts voormalige trainer, Clemens Bastiaansen, werd door Weghorst een keer uitgenodigd voor een rondleiding bij VfL Wolfsburg, waar de spits tussen 2018 en 2022 actief was. Weghorst was zelf in Nederland, de technisch directeur liep toen met Bastiaansen mee. Later zou de Oranje-international naar zijn oude trainer appen "‘Als je teruggaat naar Nederland, rij dan even langs mijn schoonouders in Borne, dan kun je een hapje mee-eten’. Dat is typisch Wout.”

