Weghorst doet ontboezeming en reageert veelzeggend op vraag over Brobbey

hoopt zondag opnieuw in de basisopstelling te mogen staan bij Ajax. De spits stond donderdagavond aan de aftrap tegen Qarabag en was goed voor een assist en een doelpunt. Zondag treedt Ajax thuis aan tegen Willem II.

Weghorst krijgt van journalist Bas van Veenendaal van Ziggo Sport de vraag of hij genoeg heeft laten zien in Baku voor een basisplek tegen Willem II. “Haha, komt ie weer”, reageerde de spits. “Natuurlijk, ik hoop het. Ik ben er klaar voor. Er is niks lekkerder voor een spits dan scoren en dat doe je nu drie keer op rij. Dat geeft heel veel vertrouwen. Ik wil heel graag zondag spelen.”

Daarna krijgt Weghorst de vraag of hij klaar is met de vragen over de spitsenstrijd met Brian Brobbey. “Ja, het is een ding. Ik snap niet dat jullie er een keer klaar mee zijn, dat je steeds dezelfde vragen stelt. Maar het is duidelijk dat ik zondag lekker wil spelen en door wil gaan met waar ik mee bezig ben.”

Weghorst doet ontboezeming

Weghorst geeft verder toe dat zijn assist onbedoeld was. Na een van richting veranderd diagonaal schot was het Kenneth Taylor die de 0-1 maakte. “Je moet altijd eerlijk zijn, hè. Nee, ik wilde hem schieten, laag in de verre hoek. Hij raakte volgens mij de kuit van de verdediger, waardoor de bal perfect uitkwam voor Taylor. Ze zeiden wel tegen me: ‘Je moet gewoon zeggen dat het een assist was!’ Maar nee, het was bedoeld als een schot.”

