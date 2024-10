Alex Pastoor is genadeloos voor videoscheidsrechter bij Ajax: 'Hij zat in de kantine'

Wesley Sneijder en Alex Pastoor zijn van mening dat Ajax geen strafschop had mogen krijgen op bezoek bij Qarabag (0-3). Na 73 minuten ging Christian Rasmussen na een harde schouderduw van Kevin Medina tegen het veld in het strafschopgebied, waarna Wout Weghorst de bezoekers uit de penalty op 0-2 zette. Volgens de analisten van Ziggo Sport had de videoscheidsrechter een streep door de penalty moeten zetten.

Kort na het laatste fluitsignaal begint presentator Wytse van der Goot over de strafschop waaruit Ajax op 0-2 kwam, waarbij hij aangeeft dat het een merkwaardig moment was. “Ik denk dat de VAR ook een klein beetje in slaap was gesust”, reageert Sneijder, verwijzend naar het matige niveau van het duel in Azerbeidzjan. “Dit is gewoon een schouderduw.” Volgens de recordinternational van Oranje moet de scheidsrechter in zijn oordeel ook meenemen dat Qarabag, ondanks de vroege rode kaart, gewoon bleef aanvallen. “Je gaat Qarabag toch niet nog meer straffen.”

Pastoor is ook van mening dat het geen strafschop was voor Ajax, maar kan zich niet vinden in de redenatie van Sneijder. “Ik vind het geen penalty, maar niet om jouw reden”, geeft de clubloze trainer aan. Volgens Sneijder moeten een scheidsrechter en ‘al helemaal’ de VAR dit aanvoelen in een wedstrijd. “Ik denk dat de VAR trekdrop in de kantine aan het halen was”, gaat Pastoor verder. “Ik kan me voorstellen dat hij (de scheidsrechter, red.) iets denkt te zien, maar als je tien keer naar die herhaling kijkt… Hij tikt ‘m ook tegen de voet aan, maar bij een contactsport moet dat geen penalty op kunnen leveren.”

Medina zag strafschop niet aankomen

Sneijder constateert ook dat Medina zich van geen kwaad bewust was na de schouderduw tegen Rasmussen. “Je ziet ook dat hij blij is. Hij juicht echt dat hij ‘m van de bal af heeft gezet en dat het een doeltrap is. Hij was echt van: ‘Yes!’ Hij pakte de bal, draaide zich om en keek van: ‘Wat is dit?’ Maar goed, ook dat had Ajax nog even nodig”, besluit de oud-middenvelder.

Penalty Ajax... en Wout Weghorst schiet vanaf de stip raak voor 2-0! 🎯

Maar is het wel een terechte strafschop? 🤷‍♂️#ZiggoSport #UEL #QARAJA — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 24, 2024

