Overtoom: 'Hij is de beste man bij Ajax, durven mensen het toe te geven?'

is een van de uitblinkers van Ajax tegen Qarabag, zo vindt Willie Overtoom. De oud-voetballer betwijfelt echter of de rechtsback de erkenning zal krijgen die hij in de ogen van Overtoom verdient.

Rensch speelde een belangrijke rol in de aanloop naar de 0-3 van Ajax. Hij zette op de eigen helft Abdellah Zoubir van de bal, speelde zich onder de druk van Yassine Benzia uit en vond Wout Weghorst, waarna Ajax rap aanviel. Uiteindelijk haalde Chuba Akpom de trekker over.

Rensch maakte ook grote fout

Rensch was niet in al zijn acties gelukkig. In de 57ste minuut, bij een 0-1 voorsprong, leverde hij de bal prompt in bij Qarabag, waarna een grote kans ontstond voor de Azerbeidzjaanse ploeg. Het schot van Patrick Andrade kon nog worden geblokt door Josip Sutalo.

Desondanks is Overtoom van mening dat Rensch een grote pluim verdient. "Rensch zo’n beetje de beste man op het veld, kijken of mensen zijn positieve ontwikkeling durven toe te geven...", schrijft de oud-middenvelder op X.

Rensch zo’n beetje de beste man op het veld, kijken of mensen zijn positieve ontwikkeling durven toe te geven.. — Willie Overtoom (@WillieOvertoom) October 24, 2024 77. 0-3! Mooie goal! Rensch verovert de bal, waarna Akpom sterk aan de bal blijft, combineert met Godts en zeer koelbloedig afrondt. #QarAja — Ajax Showtime (@Ajaxshowtimecom) October 24, 2024 Dit was een uitstekende goal, petje af voor Rensch hier! — Mats (@Matssvd) October 24, 2024 Rensch, jezus wat een acties joh. Geweldig hoe die daar door zet.



En dan hoe Akpom het uitspeelt. Goede goal hoor. — AFC1990 (@ajax8284) October 24, 2024 Waarom niet gewoon 90 minuten lang?!! Eindelijk iemand die z'n spreekwoordelijke ballen laat zien (Rensch) en je hebt een lekkere aanval.... #qaraja — Bas MeesterJari (@MeesterJari) October 24, 2024

