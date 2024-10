Ron Jans krijgt door Priske-uitspraak vertrouwen in stunt tegen Feyenoord

Ron Jans heeft vertrouwen in zijn FC Utrecht, dat het aankomende zondag in de eigen Galgenwaard gaat opnemen tegen Feyenoord. De Rotterdammers ontvingen veel complimenten na de overwinning bij Benfica van afgelopen woensdag (1-3).

In gesprek met ESPN laat Jans weten het duel met veel interesse gevolgd te hebben. "Ik heb echt genoten", vertelt de trainer van FC Utrecht enthousiast. Jans schat de Portugese tegenstander hoog in. "Benfica had nog met 4-0 van Atletico Madrid gewonnen. Maar het was niet alleen de score (waarmee Feyenoord won, red.), die was dik en dik verdiend en had misschien nog wel hoger kunnen uitvallen."

Feyenoord zag in Lissabon twee doelpunten afgekeurd worden. Ayase Ueda zag een goal niet door gaan door een overtreding, terwijl Gernot Trauner buitenspel stond, vlak voordat hij een doelpunt maakte. "Ik denk wel dat de VAR-beslissingen terecht waren. Maar het was echt heel goed", complimenteert Jans Feyenoord nog eens.

De trainer van FC Utrecht heeft geen angst voor de ploeg van Brian Priske, die zondag op bezoek komt. "Als we een resultaat halen, wordt de prestatie alleen maar groter. Een paar weken geleden heerste er een heel ander sentiment rondom Feyenoord. Maar ze hebben volgens de trainer (Priske, red.) hun beste wedstrijden al gespeeld. Dus nu kan het alleen maar minder." Als nummer twee van de Eredivisie zal FC Utrecht zondag aan het duel beginnen. Opponent Feyenoord staat met zes punten minder op de vierde plaats.

