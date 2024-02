Loting TOTO KNVB Beker: Feyenoord heeft (opnieuw) gigantisch veel geluk

Er is zaterdagavond in het televisieprogramma De Eretribune van ESPN geloot voor de halve finales van de TOTO KNVB Beker. Feyenoord speelt in de ene halve finale een thuiswedstrijd tegen FC Groningen. In de andere halve finale speelt SC Cambuur thuis tegen NEC. De wedstrijden worden gespeeld op 27, 28 of 29 februari.

Sinds het seizoen 2014/15 speelde Feyenoord 36 bekerwedstrijden. Liefst in 26 van die duels mocht het aantreden in de eigen Kuip, zo ook in de vorige ronde tegen AZ. Van alle huidige profclubs speelde geen club in de laatste 10 seizoenen procentueel zoveel thuiswedstrijden in de KNVB-beker als Feyenoord (71,4%), zo becijferde journalist Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad vorige week.

FC Groningen staat momenteel zesde in de Keuken Kampioen Divisie. Daarmee lijkt de weg naar de finale open te liggen voor Feyenoord. De noorderlingen bereikten de halve finales na strafschoppen ten koste van Fortuna Sittard.

SC Cambuur neemt het in eigen huis op tegen NEC. De Friezen staan momenteel achtste in de Keuken Kampioen Divisie en wonnen in de vorige ronde met 3-1 van Vitesse. NEC, de huidige nummer zeven van de Eredivisie, won in de kwartfinales met 3-0 van ADO Den Haag.