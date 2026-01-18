moet het zondag met een rol als wisselspeler doen bij Feyenoord. Dat heeft volgens transferjournalist Fabrizio Romano te maken met het feit dat er een vertrek in de lucht hangt.

"Quinten Timber staat vandaag niet in de basiself van Feyenoord, omdat er achter de schermen zaken gaande zijn op de transfermarkt", schrijft Romano tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam op sociale media.

Volg hier het liveblog van de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta:

Artikel gaat verder onder video

"De clubs hebben de afgelopen 48 uur contact opgenomen en er zijn gesprekken gaande", vervolgt de journalist. Het is niet duidelijk welke clubs interesse hebben in de middenvelder van Feyenoord, die komende zomer uit zijn contract loopt in De Kuip.

Hoofdtrainer Robin van Persie gaf voorafgaand aan de wedstrijd aan dat de reserverol van Timber niets te maken heeft met de transfergeruchten. "Het is puur sportief. Ik kijk naar de trainingen, wedstrijden en hoe spelers hun rol invullen, vooral de intenties daarin. Ik denk dat er genoeg ruimte is om punten beter in te vullen. Ik wil een intentie zien in het verdedigen en aanvallen om je taken goed uit te voeren. Op basis daarvan beoordeel ik het en dat is de reden dat ik nu voor anderen kies."