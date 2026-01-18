Live voetbal 10

Fabrizio Romano: Timber speelt niet bij Feyenoord door serieuze gesprekken over vertrek

Feyenoord-speler Quinten Timber
Foto: © Imago
18 januari 2026, 17:36

Quinten Timber moet het zondag met een rol als wisselspeler doen bij Feyenoord. Dat heeft volgens transferjournalist Fabrizio Romano te maken met het feit dat er een vertrek in de lucht hangt.

"Quinten Timber staat vandaag niet in de basiself van Feyenoord, omdat er achter de schermen zaken gaande zijn op de transfermarkt", schrijft Romano tijdens de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Rotterdam op sociale media.

Volg hier het liveblog van de wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta:

"De clubs hebben de afgelopen 48 uur contact opgenomen en er zijn gesprekken gaande", vervolgt de journalist. Het is niet duidelijk welke clubs interesse hebben in de middenvelder van Feyenoord, die komende zomer uit zijn contract loopt in De Kuip.

Hoofdtrainer Robin van Persie gaf voorafgaand aan de wedstrijd aan dat de reserverol van Timber niets te maken heeft met de transfergeruchten. "Het is puur sportief. Ik kijk naar de trainingen, wedstrijden en hoe spelers hun rol invullen, vooral de intenties daarin. Ik denk dat er genoeg ruimte is om punten beter in te vullen. Ik wil een intentie zien in het verdedigen en aanvallen om je taken goed uit te voeren. Op basis daarvan beoordeel ik het en dat is de reden dat ik nu voor anderen kies."

Feyenoord - Sparta

Feyenoord
16:45
Sparta Rotterdam
Vandaag om 16:45
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
16
2
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
19
36
52
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
18
15
32
5
Groningen
19
5
31

Complete Stand

