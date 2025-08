Speler die mag vertrekken blijkt cruciaal voor spel van Heitinga

lijkt van groot belang te zijn voor het gewenste spel van John Heitinga bij Ajax, zo stelt het Algemeen Dagblad. Als het spel van de Amsterdammers in de voorbereiding swingend was, was dit enkel het geval met de bonkige spits binnen de lijnen. Dat hij wil en mag vertrekken, zorgt voor een dilemma bij Heitinga.

Toen Heitinga werd aangesteld bij Ajax, kondigde hij een omslag in het spel van de club aan. De oefenmeester wil dat zijn ploeg gedoseerd aanvalt, met hoge druk en de tegenstander vastzetten op eigen helft. Gedurende de voorbereiding slaagde Ajax daar echter zeer sporadisch in. Het AD zag de Amsterdammers hierin slagen in de eerste helft tegen Hibernian, de tweede helft tegen Aarhus, een deel voor rust tegen Celtic en in de slotfase tegen AS Monaco. De gemene deler op al die momenten? Wout Weghorst zat op de bank, terwijl Brobbey in het veld stond.

Vorig seizoen trok Francesco Farioli al een vergelijkbare conclusie, toen hij regelmatig de voorkeur gaf aan de moeilijk scorende Brobbey boven clubtopscorer Weghorst. Nu Weghorst in de voorbereiding nog niet heeft gescoord, lijkt het ‘logisch’ dat Heitinga voor nu kiest voor een aanval met Brobbey. Zodra Ajax een ervaren centrumverdediger en controleur in huis heeft gehaald, kunnen zij het elftal meer naar voren stuwen om Heitinga meer zijn gedroomde spel te kunnen laten spelen. Tot dat moment heeft Ajax veel aan de kwaliteiten van Brobbey.

Brobbey wil en mag vertrekken

Het probleem voor Ajax en Heitinga is echter dat de directie Brobbey van de hand wil doen en de spits zelf ook aan een nieuwe omgeving toe is. De oefenmeester gaf onlangs al aan alleen spelers te willen die graag bij de club willen zijn. In de daaropvolgende oefenwedstrijden kreeg Weghorst steevast de voorkeur, waarmee Heitinga ‘voorsorteerde’ op een vertrek van Brobbey. “Dat is niet zo gek, oefenen kost ook geen punten. Een succes was het alleen niet”, stelt de krant. Daarmee staat Heitinga nu voor een dilemma, aangezien de competitie komend weekend begint.

Nieuwe spits

Het liefst zou Ajax een nieuwe spits aantrekken. Voordat dat kan gebeuren, zal Brobbey eerst verkocht moeten worden. De Oranje-international wacht, met het oog op het WK van volgend jaar, op de juiste club en het juiste plan. Ondertussen is de scouting in Europa en Zuid-Amerika druk op zoek naar een ‘dynamische spits die na een paar jaar met vette winst kan worden verkocht’. Wat deze spits mag kosten, hangt af van de opbrengst van Brobbey. Ook eventuele verkopen van Sivert Mannsverk en Ahmetcan Kaplan kunnen hieraan bijdragen.