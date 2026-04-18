Peter Gerards eist miljoenen van Ajax: gerechtshof beslist op 9 juni

18 april 2026, 21:00
Demen Bulbul | Redacteur
Demen Bulbul is als freelance webredacteur onderdeel van de redactie van FCUpdate. Hij is tevens sinds 2022 advocaat in 's-Hertogenbosch.

De uitgaande recordtransfer van Antony naar Manchester United in 2022 krijgt momenteel nóg een vervelend staartje voor Ajax. Voetbal International bericht zaterdag over een juridische strijd die de Amsterdammers voeren met topscout Peter Gerards.

Ajax verkocht Antony in de zomer van 2022 voor een recordsom van 95 miljoen euro aan Manchester United. De Amsterdamse club had de Braziliaanse rechtsbuiten twee jaar geleden voor 15,75 miljoen euro opgepikt bij São Paulo. Antony is inmiddels speler van Real Betis, dat de aanvaller in januari 2025 huurde van Manchester United en een halfjaar later 22 miljoen euro neertelde om hem definitief in te lijven.

Het vertrek van Antony kreeg al diverse vervelende staartjes voor Ajax. Zo besloot een arbitragecommissie dat de club 1,25 miljoen euro verschuldigd was aan zaakwaarnemer Junior Pedroso van de Braziliaanse vleugelaanvaller.

Ondertussen heeft Ajax ook nog te maken met een claim van Gerards. De scout stelt dat hij Antony en Lisandro Martínez in het verleden heeft aangedragen bij de club en maakt aanspraak op een financiële compensatie van twee miljoen euro.

Ajax is van mening alle verplichtingen jegens Gerard voldaan te hebben, maar de scout is het daar niet mee eens. Volgens hem vielen toekomstige transfers niet onder de finale kwijting die hij Ajax verleend zou hebben.

Gerard stapte naar de rechter, maar die stelde hem in het ongelijk. De scout laat het daar echter niet bij zitten en is inmiddels in hoger beroep gegaan. Op 9 juni volgt de definitieve beslissing van het gerechtshof in de zaak.

