van Internazionale wordt door de Italiaanse politie onderzocht in verband met betalen voor seks met minderjarigen, zo meldt La Gazzetta dello Sport. De advocaat van de verdediger ontkent de beschuldigingen.

Volgens de Italiaanse sportkrant wordt de 27-jarige Bastoni vrijdag ondervraagd in een onderzoek naar minderjarige prostitutie. De verdediger zou in juni van 2020, toen hij 21 jaar oud was, hebben betaald voor seks met een zeventienjarige prostituee. “Ik slaap hier en ik word morgen thuisgebracht”, zou zij destijds naar het escortbureau hebben gestuurd vanuit het huis van Bastoni.

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Zowel de voetballer als het bureau worden nu verdacht van kinderprostitutie. Antonio Salomone van het bureau zou naar verluidt aan Bastoni hebben laten weten dat het meisje beschikbaar was voor seks, zolang ze de volgende ochtend thuisgebracht zou worden. “De minderjarige wil je, ik denk dat ze plezier wil hebben”, zou Salomone onder meer hebben gestuurd naar Bastoni, waarna hij een ‘intiem diner’ zou hebben georganiseerd voor de voetballer en de prostituee. De verdediger zou vervolgens hebben gevraagd of er op die locatie plekken zijn om te verstoppen.

Wat de precieze rol van Bastoni in de zaak is, wordt momenteel onderzocht. De vrouw heeft als getuige naar verluidt bevestigd dat ze in het huis van de voetballer is geweest, maar ontkent seks te hebben gehad met hem. “Ik weet niet of we zullen spreken”, laat de advocaat van Bastoni weten aan de krant. “Mijn cliënt is in shock. Ik kan je verzekeren dat hij nog nooit heeft betaald voor seks, laat staan met een minderjarige.”