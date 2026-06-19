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Stefan de Vrij ontvangt riant aanbod en is 'zeer geïnteresseerd' in transfer

19 juni 2026, 16:19
Stefan de Vrij ontvangt riant aanbod en is 'zeer geïnteresseerd' in transfer
Foto: © Imago
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Luuk van Grinsven | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate met focus op de Keuken Kampioen Divisie en het Nederlandse voetbal. Schrijft nieuws, interviews en achtergrondverhalen over promotie-, play-off- en degradatiestrijd.

Stefan de Vrij staat mogelijk voor een overstap naar Panathinaikos, zo meldt Gianluca Di Marzio. De 34-jarige centrale verdediger beschikt over een aflopend contract bij Internazionale, dat op 30 juni ten einde komt. De Griekse club zou De Vrij een netto salaris willen bieden van drie miljoen euro in twee jaar.

Eerder wist Mounir Boualin al te melden dat Panathinaikos interesse had in de verdediger, waarna het vervolgens een tijdje stil was rondom De Vrij. Di Marzio heeft vrijdagmiddag nieuwe informatie gedeeld over de Nederlander. 

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Het aanbod uit Griekenland behelst een verbintenis voor twee seizoenen. De 79-voudig Oranje-international, die overigens ontbreekt op het huidige WK voetbal, voelt zich volgens de berichtgeving enorm aangetrokken tot deze bestemming. Het is nu de vraag of beide partijen de laatste plooien kunnen gladstrijken om tot een definitief akkoord te komen.

Een langer verblijf in Milaan lijkt in ieder geval uitgesloten, aangezien de verdediger deel uitmaakt van een naderende uittocht van ervaren krachten bij de Italiaanse landskampioen. Er is geen overeenstemming bereikt over een nieuw contract onder hoofdtrainer Cristian Chivu, waardoor de mandekker vanaf 1 juli officieel transfervrij is.

Eerder werd De Vrij gelinkt aan een terugkeer naar Feyenoord, de club waar het voor hem allemaal begon in de voetballerij. Een stap naar de Nederlandse competitie lijkt er echter niet in te zitten, omdat zijn Moldavische vrouw Doina Turcanuvan dat niet ziet zitten. 

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Stefan de Vrij

Stefan de Vrij
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 34 jaar (5 feb. 1992)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
11
0
2024/2025
Inter
26
3
2023/2024
Inter
25
1
2022/2023
Inter
27
1

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