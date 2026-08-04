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PSV ziet 'ware doelpuntenmachine' vertrekken naar andere Eredivisieclub

4 augustus 2026, 06:25
Bouhoudane
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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PSV en SC Cambuur naderen volgens het Eindhovens Dagblad een akkoord over de definitieve overgang van Sami Bouhoudane. De jonge spits ziet in Eindhoven momenteel weinig perspectief op speelminuten in de hoofdmacht en maakt de overstap naar Leeuwarden om een volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten. De Friese club heeft op dit moment grote behoefte aan extra aanvallende impulsen.

Volgens clubwatcher Rik Elfrink ontvangt PSV een vergoeding die naar verwachting tussen de drie en vier ton ligt. Daarnaast heeft de clubleiding een doorverkooppercentage bedongen bij de gepromoveerde Eredivisieclub. Hierdoor houden de Eindhovenaren grip op een eventuele toekomstige transfer van de spits. Naar verwachting tekent hij in Leeuwarden een langdurige contract. 

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Over de kwaliteiten van de jonge speler schrijft Elferink het volgende: "Bouhoudane speelt al sinds 2018 bij PSV en was in de jeugdelftallen jarenlang een ware doelpuntenmachine. Hij maakte afgelopen week nog een goal voor PSV 1, tijdens een oefenwedstrijd tegen FC Eindhoven. Het was niet genoeg om een plek in de A-kern af te dwingen." Afgelopen seizoen brak hij definitief door in het betaalde voetbal bij Jong-PSV.

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Sami Bouhoudane

Sami Bouhoudane
Jong PSV
Team: Jong PSV
Leeftijd: 18 jaar (13 jan. 2008)
Positie: A (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
PSV
-
-
2025/2026
Jong PSV
21
7
2024/2025
Jong PSV
1
0
2023/2024
Jong PSV
1
0

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