Ajax-fans rennen massaal het veld op: ME grijpt in

Supporters van Ajax hebben zondag na de overwinning op FC Utrecht in de finale van de play-offs het veld betreden. Inmiddels heeft de Mobiele Eenheid (ME) plaatsgenomen op het veld om escalatie te voorkomen.

Het leek goed te gaan nadat Ajax de tegenstander uit Utrecht na strafschoppen had verslagen, maar uiteindelijk besloten fans van de Amsterdamse club toch met een grote groep het veld te betreden. Het is onduidelijk wat daarvan de bedoeling was. Het zorgde er wel voor dat ESPN moest ingrijpen.

Op het moment dat de fans het veld op kwamen rennen, werd FC Utrecht-aanvoerder Mike van der Hoorn namelijk geïnterviewd door ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp. De journalist zag de fans aanrennen en besloot het gesprek snel af te kappen. Daarna zijn Van der Hoorn en Schildkamp snel naar binnen vertrokken.

Inmiddels heeft de ME plaatsgenomen op het veld om de veiligheid in het KRAS Stadion te waarborgen. Dat zorgde ervoor dat de rust snel terugkeerde.