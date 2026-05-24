Ajax-fans rennen massaal het veld op: ME grijpt in

Supporters van Ajax hebben zondag na de overwinning op FC Utrecht in de finale van de play-offs het veld betreden. Inmiddels heeft de Mobiele Eenheid (ME) plaatsgenomen op het veld om escalatie te voorkomen.
Het leek goed te gaan nadat Ajax de tegenstander uit Utrecht na strafschoppen had verslagen, maar uiteindelijk besloten fans van de Amsterdamse club toch met een grote groep het veld te betreden. Het is onduidelijk wat daarvan de bedoeling was. Het zorgde er wel voor dat ESPN moest ingrijpen.
Op het moment dat de fans het veld op kwamen rennen, werd FC Utrecht-aanvoerder Mike van der Hoorn namelijk geïnterviewd door ESPN-verslaggever Vincent Schildkamp. De journalist zag de fans aanrennen en besloot het gesprek snel af te kappen. Daarna zijn Van der Hoorn en Schildkamp snel naar binnen vertrokken.
Inmiddels heeft de ME plaatsgenomen op het veld om de veiligheid in het KRAS Stadion te waarborgen. Dat zorgde ervoor dat de rust snel terugkeerde.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De hele wedstrijd schelden met ziektes, niet plaats nemen op de tribune.. de dreiging hing in de lucht. Krijg gelijk weer nare flashbacks over drama’s die gebeurd zijn op de toekomst. Dan zou je denken spelers weten wel beter.. maar nee hoor aanvoerder Klaassen en international Weghorst deden er nog even een schepje boven op. Met dank aan de politie en vrijwilligers dat er geen gewonden zijn gevallen. Natuurlijk speelde de uitslag ook een rol.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
De hele wedstrijd schelden met ziektes, niet plaats nemen op de tribune.. de dreiging hing in de lucht. Krijg gelijk weer nare flashbacks over drama’s die gebeurd zijn op de toekomst. Dan zou je denken spelers weten wel beter.. maar nee hoor aanvoerder Klaassen en international Weghorst deden er nog even een schepje boven op. Met dank aan de politie en vrijwilligers dat er geen gewonden zijn gevallen. Natuurlijk speelde de uitslag ook een rol.