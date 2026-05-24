Spelers Ajax negeren advies van Óscar García op de training: 'Ze gingen ermee door'

Dankzij vier rake strafschoppen kwalificeerde Ajax zich zondag voor de tweede voorronde van de Conference League. De Amsterdammers hadden vooraf getraind op een mogelijke penaltyserie tegen FC Utrecht, maar Óscar García kan zich moeilijk voorstellen dat die voorbereiding doorslaggevend is geweest.

Namens Ajax waren Davy Klaassen, Wout Weghorst, Mika Godts en Anton Gaaei trefzeker. Ondertussen pareerde Maarten Paes de strafschoppen van Sébastien Haller en Souffian El Karouani. Op de persconferentie na de wedstrijd krijgt García de vraag of hij wist dat Paes een ‘penaltykiller’ is. “Nee, maar nu weet ik dat wel”, lacht hij. “Maarten is een behendige keeper, met een goede intuïtie.”

De spelers van Ajax hielden rekening met een penaltyreeks. “Op de laatste training hebben we erop getraind, maar om eerlijk te zijn geloof ik daar niet in”, zegt García. “Het is niet dezelfde druk, niet dezelfde keeper, niet hetzelfde gevoel. Maar ik vind het belangrijker wat de spelers vinden die de penalty’s moeten nemen. Elke prof kan een penalty maken, maar elke prof kan ook een penalty missen.”

Hoewel García dus de meerwaarde er niet van in ziet, bleven de spelers trainen op strafschoppen. “De spelers begonnen ermee. Ik zei tegen ze dat het niet nodig was, maar ze wilden het zelf.”

García trots op Ajax

Een zwaar seizoen kreeg toch nog een positief einde voor Ajax. García is trots op zijn ploeg en heeft dat laten blijken in de kleedkamer. “Sorry voor mijn woorden, maar ik heb ze verteld dat ze grote ballen hebben. Ze hebben het verdiend door het veldspel en de vechtlust. We hebben de afgelopen twee wedstrijden gespeeld als team. Ik ben erg te spreken over onze prestaties en de steun van onze fans.”

Blijft García bij Ajax?

De Spanjaard werd op 8 maart als interim-trainer aangesteld bij Ajax, een maand nadat hij was binnengehaald om Jong Ajax te leiden. Hoe ziet zijn toekomst eruit? “Ik ga morgen naar Spanje. De club neemt een beslissing en daar neem ik genoegen mee. Of het een teleurstelling zou zijn om terug te gaan naar Jong Ajax? Dat houd ik voor mezelf.”

Stabiel werd Ajax ook onder zijn leiding niet, maar in de play-offs was het veldspel van Ajax wel beter dan in grote gedeelten van het reguliere seizoen. “Het is niet makkelijk om veel te veranderen in acht wedstrijden”, zegt hij zelf. “De club vroeg me om hulp, omdat ze bang waren dat ze de play-offs misschien niet eens zouden halen. Gelukkig hebben we ervoor gezorgd dat dat wel is gelukt.”