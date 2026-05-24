Onrust na Ajax - FC Utrecht: beelden gaan rond

Het is onrustig in Volendam na afloop van de wedstrijd in de play-offs voor Europees voetbal tussen Ajax en FC Utrecht. Supporters van beide clubs zouden elkaar willen opzoeken.

Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde Voetbal Ultras op sociale media. Het account deelt beelden van FC Utrecht-supporters die na afloop van de wedstrijd proberen uit te breken uit het uitvak (buiten het stadion). De nodige politie is op de been om dat te voorkomen.

De onrust ontstaat op precies dezelfde plek als waar het donderdag misging met de supporters van FC Groningen. Toen braken de aanwezige fans van de Trots van het Noorden zelfs door de hekken, waarna de Mobiele Eenheid (ME) moest ingrijpen.

Veel details over de huidige situatie in Volendam zijn nog niet bekend. De beelden zijn te bekijken in onderstaande video.