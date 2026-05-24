Davy Klaassen is in tranen: 'Het doet pijn, dit wil je niet'

24 mei 2026, 16:09
Davy Klaassen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.

Davy Klaassen is emotioneel na de finale in de play-offs om Europees voetbal tussen Ajax en FC Utrecht. De aanvoerder van de Amsterdammers stond met tranen in zijn ogen op het veld.

Ajax versloeg FC Utrecht zondagmiddag na strafschoppen in het KRAS Stadion. Doelman Maarten Paes werd de grote man. Hij keerde twee strafschoppen van de bezoekers uit Utrecht en had daarmee een groot aandeel in de zege. Ook Klaassen was belangrijk. Hij benutte een strafschop, maar was in de reguliere speeltijd ook al trefzeker.

"Ik ben opgelucht, maar als je naar het hele seizoen kijkt, is het gewoon niet goed genoeg", zegt de doelpuntenmaker na afloop van de wedstrijd bij ESPN. "Dat doet pijn. Als je vandaag ziet, is het een hele leuke dag. Daar probeer je van te genieten en dat heb ik zojuist ook wel gedaan. Maar over een paar dagen denk je weer dat het anders moet. Het moet echt beter."

Verslaggever Vincent Schildkamp merkt dat het Klaassen raakt. Hij zag dat de middenvelder op het veld emotioneel was en dat was hij in de mixed zone opnieuw: "Het hele seizoen was zwaar. En dan die support vandaag. De liefde voel je van de mensen naar ons toe. Het is een kloteseizoen geweest. Als je het zo samen kan afsluiten, voel je de liefde. We hebben het natuurlijk aan onszelf te danken dat we zo'n seizoen hebben gehad. Dat wil je gewoon niet meer."

Ajax - Utrecht

Ajax
1 - 1
FC Utrecht
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Davy Klaassen

Davy Klaassen
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (21 feb. 1993)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
30
7
2024/2025
Ajax
31
8
2023/2024
Inter
13
0
2023/2024
Ajax
2
1

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
3
NEC
34
24
59
4
Twente
34
19
58
5
Ajax
34
21
56
6
Utrecht
34
13
53
7
AZ
34
7
52

