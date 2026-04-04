Fardy Bachdim geldt als de ‘grote verbinder’ in het naturalisatieproces van Nederlandse voetballers naar de Indonesische nationaliteit, stelt het Algemeen Dagblad. De zaakwaarnemer heeft veel connecties en was regelmatig aanwezig op de Indonesische ambassade als spelers daar hun nieuwe nationaliteit kregen. Hij stelde de voetballers echter niet op de hoogte van het feit dat ze hun Nederlanderschap konden verliezen. Dat dit wel wist, kwam door zijn zaakwaarnemer SEG.

Nederland is de afgelopen weken in de ban van de paspoortgate. Voetballers die de Indonesische of Surinaamse nationaliteit hebben aangenomen om daar international te worden, zijn hun Nederlandse paspoort kwijt. Daardoor moesten ze een werkvergunnning aanvragen om in Nederland te mogen spelen, maar de meesten waren hier niet van op de hoogte. Daardoor waren ze niet speelgerechtigd.

Bij de Indonesische naturalisaties was er volgens het AD een verbindende factor: Bachdim. De zaakwaarnemer uit Mijdrecht zou als ‘grote verbinder’ hebben opgetreden om Nederlandse voetballers te strikken voor Indonesië. Zelf ontkent hij dit en geeft hij aan ‘geen enkele rol’ te hebben gespeeld in het proces. Toch plaatste hij meermaals foto’s op Instagram van de naturalisatieceremonie, waar hij aanwezig was bij onder meer Dean James, Joey Pelupessy, Mees Hilgers en Eliano Reijnders. Zijn uitleg is dat hij slechts ‘als fan’ aanwezig was.

Nu de gevolgen van de naturalisatie zich laten voelen, roept het proces de nodige vragen op. Het AD wil onder meer weten in hoeverre spelers op de hoogte waren van de migratieregels en of Bachdim hier zelf wel van wist. Verschillende betrokkenen werden benaderd door de krant, maar veelal wilden zij ‘liever niet’ reageren. In sommige gevallen was er ook sprake van een boze reactie.

Regels rondom naturalisatie niet bekend bij spelers

De krant schetst dat Bachdim door de Indonesische bond is ingehuurd als agent om spelers te benaderen die in aanmerking komen voor een Indonesisch paspoort, een rol die ook is uitgelicht in de nationale media van het Aziatische land. Daarbij richtte Bachdim zich voornamelijk op jonge spelers, aan wie hij ‘een voetbaldroom verkocht’. Daardoor zouden spelers minder rekening houden met de consequenties van de naturalisatie. “Ze dachten aan sportieve verbetering. Niet aan paspoorten, werkvergunningen, verblijfsvisa en andere juridische euvels.”

Paes, inmiddels keepend voor Ajax, was wel op de hoogte van de regels, waardoor hij wel een werkvergunning aanvroeg toen hij afgelopen winter terugkeerde naar Nederland. Dit werd hem niet verteld door Bachdim, maar door de juristen van SEG, het kantoor dat zijn belangen behartigt. Het AD stelt dat het onduidelijk is of Bachdim helemaal niet op de hoogte was van de regels, of deze juist moedwillig achterwege liet in zijn gesprekken met spelers.