Live voetbal

Florentino Pérez maakt zich hard voor terugkeer José Mourinho naar Real Madrid

28 april 2026, 15:11
Mourinho
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.

José Mourinho is de voorkeurskandidaat van Florentino Pérez om de nieuwe hoofdtrainer van Real Madrid te worden, zo melden bronnen binnen de club aan The Athletic. Daarmee lijkt de kans steeds groter dat de Portugees na dertien jaar terugkeert op het oude nest.

Anderhalve week geleden wist Record te melden dat de naam van Mourinho rondzingt bij Real Madrid als opvolger van Álvaro Arbeloa. De voormalig verdediger werd na het ontslag van Xabi Alonso aangesteld als trainer met een contract tot medio 2027, maar wist de clubleiding in zijn eerste halfjaar niet te overtuigen dat hij de juiste man is om ook volgend jaar trainer te zijn van Real.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels zou clubvoorzitter Pérez een beslissing hebben genomen over wie er komend seizoen voor de groep moet staan in het Bernabéu: Mourinho. De Portugees was eerder tussen 2010 en 2013 trainer in Madrid en wist in die periode een landskampioenschap, een Copa del Rey en een Supercopa de España te winnen.

Op dit moment staat Mourinho nog onder contract bij Benfica, waar hij sinds afgelopen september werkzaam is en nog een verbintenis voor een seizoen heeft. Daarin zou echter een afkoopsom van drie miljoen euro zijn opgenomen, die tot uiterlijk tien dagen na de laatste wedstrijd van het seizoen geldig is.

0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

José Mourinho

José Mourinho
Benfica
Team: Benfica
Functie: Coach
Leeftijd: 63 jaar (26 jan. 1963)

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Barcelona
33
57
85
2
Real Madrid
33
37
74
3
Villarreal
33
21
65
4
Atlético
33
19
60
5
Betis
33
8
50

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws