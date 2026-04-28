José Mourinho is de voorkeurskandidaat van Florentino Pérez om de nieuwe hoofdtrainer van Real Madrid te worden, zo melden bronnen binnen de club aan The Athletic. Daarmee lijkt de kans steeds groter dat de Portugees na dertien jaar terugkeert op het oude nest.

Anderhalve week geleden wist Record te melden dat de naam van Mourinho rondzingt bij Real Madrid als opvolger van Álvaro Arbeloa. De voormalig verdediger werd na het ontslag van Xabi Alonso aangesteld als trainer met een contract tot medio 2027, maar wist de clubleiding in zijn eerste halfjaar niet te overtuigen dat hij de juiste man is om ook volgend jaar trainer te zijn van Real.

Artikel gaat verder onder video

Inmiddels zou clubvoorzitter Pérez een beslissing hebben genomen over wie er komend seizoen voor de groep moet staan in het Bernabéu: Mourinho. De Portugees was eerder tussen 2010 en 2013 trainer in Madrid en wist in die periode een landskampioenschap, een Copa del Rey en een Supercopa de España te winnen.

Op dit moment staat Mourinho nog onder contract bij Benfica, waar hij sinds afgelopen september werkzaam is en nog een verbintenis voor een seizoen heeft. Daarin zou echter een afkoopsom van drie miljoen euro zijn opgenomen, die tot uiterlijk tien dagen na de laatste wedstrijd van het seizoen geldig is.