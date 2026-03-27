Officieel: John van den Brom blijft langer bij FC Twente

FC Twente en technisch directeur Erik ten Hag hebben bekendgemaakt dat John van den Brom langer bij de club blijft. De oefenmeester heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis, die hem tot medio 2027 aan de Enschedeërs verbindt. De contractverlenging komt niet als een verrassing, aangezien beide partijen eerder al de intentie uitspraken om met elkaar door te gaan.

Van den Brom is momenteel bezig aan zijn eerste seizoen bij FC Twente, nadat hij in september vorig jaar het stokje overnam van de ontslagen Joseph Oosting. Ten Hag, die op 1 februari officieel in dienst trad bij de Tukkers, heeft de afgelopen periode gebruikt om de werkwijze van de trainer onder de loep te nemen. De technisch directeur is overtuigd geraakt van de koers die onder Van den Brom is ingezet.

Ten Hag ziet progressie onder Van den Brom

Ten Hag is verheugd dat de samenwerking wordt voortgezet en spreekt vol lof over de kwaliteiten van de trainer. "We denken dat we met John verdere stappen kunnen maken op de weg waar we naartoe willen", zegt hij. Volgens de technisch directeur beschikt Van den Brom over de nodige bagage om de club verder te helpen. "In zijn hele carrière heeft hij bewezen een bekwaam trainer te zijn, zowel op het veld als erbuiten."

Werkwijze sluit aan bij de ambities van FC Twente

De visie van de trainer past volgens de clubleiding uitstekend bij de weg die FC Twente wil bewandelen. "Johns denk- en werkwijze passen bij de ambities van de club. Dit werd bevestigd in het vele contact dat we met elkaar hebben en in wat we zien op het veld. Hij denkt aanvallend en wil met de ploeg domineren", aldus Ten Hag.

Naast het vertoonde spel is Ten Hag ook te spreken over de resultaten en de manier waarop Van den Brom de selectie managet. "Het voetbal is over het algemeen aantrekkelijk en hij weet dit te koppelen aan resultaten. Onderliggende data bevestigen dit nog eens. John wil het publiek vermaken en hij heeft de moed om jonge spelers te brengen. Zijn ervaring brengt rust en vertrouwen richting de club en met name richting spelers en staf. We doen momenteel volop mee voor de plekken die rechtstreekse plaatsing voor Europees voetbal betekenen en dat is wat we willen."

Van den Brom voelt zich op zijn plek

Ook Van den Brom zelf is blij met de duidelijkheid over zijn toekomst en benadrukt dat hij zich uitstekend voelt in De Grolsch Veste. "Ik heb steeds gezegd me hier uitstekend op de plek te voelen. De samenwerking met staf en spelers is vanaf het moment dat ik binnenkwam heel goed. We zien dat er ontwikkeling is in de manier van voetballen en we halen resultaten. Met deze supporters zijn onze wedstrijden in De Grolsch Veste altijd een feest om te spelen", vertelt de trainer.

De focus in Enschede kan nu volledig op het restant van de competitie, waarin FC Twente strijdt om een ticket voor het hoofdtoernooi van de Europese competities. "Erik en ik hebben de afgelopen periode veel met elkaar gesproken en we hebben dezelfde ambities. We willen de club verder brengen. Het is fijn dat er nu duidelijkheid is, zodat we ons volledig kunnen focussen op het behalen van Europees voetbal. Daar gaan we voor", besluit Van den Brom.