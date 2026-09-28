België lijdt pijnlijke nederlaag tegen Frankrijk, herboren Italië speelt met Turkije

Frankrijk heeft België vlak voor tijd een pijnlijke nederlaag bezorgd in de Nations League. De Rode Duivels hielden lang stand en kregen na rust zelfs mogelijkheden om zelf toe te slaan, maar in de 89ste minuut besliste invaller Michael Olise het duel met een fraaie individuele actie: 0-1. Het betekende de eerste nederlaag voor bondscoach Mark van Bommel. Elders in de groep richtte Italië zich overtuigend op na de eerdere 0-2-nederlaag tegen België. De ploeg van Roberto Mancini rekende in Bursa met liefst 1-4 af met Turkije.

Van Bommel verliest van Frankrijk

België begon met veel energie, maar zag de B-ploeg van Frankrijk al snel het initiatief overnemen. Na twaalf minuten ontsnapten de Rode Duivels voor het eerst toen Désiré Doué na een hoekschop knap ruimte creëerde en de lat raakte. Ook Esteban Lepaul kreeg mogelijkheden: eerst schoot hij in de handen van Senne Lammens en later kon hij na een geloste vrije trap van Maghnes Akliouche de Belgische doelman opnieuw niet passeren, waarna Roméo Lavia een volgende poging van Kalulu van de lijn haalde. Aan de overkant kreeg Charles De Ketelaere na voorbereidend werk van Kevin De Bruyne een uitstekende mogelijkheid, maar de spits kwam niet goed uit met zijn passen. De Bruyne zelf mikte later naast.

Artikel gaat verder onder video

Na rust voerde Frankrijk de druk opnieuw op. Doué schoot naast en kort daarna kreeg Lucas Da Cunha na slordig uitverdedigen van Youri Tielemans alle ruimte om uit te halen. Zijn harde linkerschot spatte uiteen op de paal. Lammens voorkwam vervolgens een achterstand op een poging van Doué, waarna Lepaul de rebound opnieuw niet wist te verzilveren. België kwam in die fase nauwelijks onder de Franse druk vandaan, maar de wissels brachten verandering. Dodi Lukebakio kreeg achttien minuten voor tijd zelfs dé kans op de openingstreffer. Via Tielemans en De Ketelaere verscheen hij voor Mike Maignan, die met zijn voet redding bracht.

Ook daarna rook België aan de 1-0. Tielemans schoot van afstand over en De Ketelaere zag een poging na voorbereidend werk van Mika Godts geblokt worden door Lacroix. Juist toen Frankrijk steeds minder aan voetballen toekwam, sloeg een invaller aan de andere kant toe. Olise kreeg in de 89ste minuut de bal, passeerde Maxim De Cuyper en Brandon Mechele met één flits en schoof beheerst in de hoek. Daarmee bezorgde hij Frankrijk alsnog de 0-1 en leed België drie dagen na de 0-2-zege in Italië een nederlaag.

Italië slaat hard toe in Turkije

Italië liet in Bursa vanaf het begin een totaal ander gezicht zien dan tegen België. Alessandro Bastoni profiteerde na negen minuten van een mislukte Turkse uitverdediging en schoot de 0-1 binnen. Daarna ging het snel. Een fraaie aanval over meerdere schijven eindigde bij debutant Michael Kayode, wiens inzet werd gekeerd, waarna Davide Frattesi de rebound binnenliep. Vijf minuten later maakte Kayode zelf zijn debuutgoal door na een nieuwe vlot lopende aanval bij de eerste paal raak te schieten: 0-3.

Turkije, nota bene gecoacht door de Italiaan Vincenzo Montella, kwam direct na rust terug in de wedstrijd toen Oguz Aydin vanaf rechts voorgaf en Baris Alper Yilmaz voor een leeg doel de 1-3 maakte. De hoop hield echter nauwelijks drie minuten stand. Sandro Tonali krulde de bal tegen de paal, waarna Francesco Pio Esposito de rebound binnenkopte: 1-4. Turkije zocht daarna nog nadrukkelijk de aanval en zag een treffer worden afgekeurd, terwijl Kerem Aktürkoglu van dichtbij over schoot. Italië hield stand en boekte zo na de nederlaag tegen België zijn eerste overtuigende resultaat van deze Nations League-campagne.