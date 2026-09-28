Van der Gijp: 'Hij wordt aanbeden in Engeland, maar in Nederland behandeld als amateur'

De manier waarop in Nederland wordt benaderd, zorgt voor verbazing bij René van der Gijp. De analist ziet een enorm contrast met Engeland, waar de verdediger van Liverpool volgens hem door grote voetbalnamen tot de beste centrale verdedigers ooit wordt gerekend. In eigen land krijgt de aanvoerder van Oranje daarentegen regelmatig stevige kritiek te verduren.

De discussie rond Van Dijk laaide vorige week opnieuw op. Tijdens een persmoment raakte de verdediger verwikkeld in een woordenwisseling met Valentijn Driessen. De journalist verweet hem 'nors' te zijn, waarop Van Dijk duidelijk maakte dat hij 'niet alleen maar dat gezeik kan aanhoren de hele tijd'.

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In de podcast KieftJansenEgmondGijp komt het incident maandag uitgebreid ter sprake. Van der Gijp kan zich voorstellen dat Van Dijk moeite heeft met de manier waarop er in Nederland over hem wordt gesproken.

"Je moet je voorstellen. Je speelt in de Premier League en wordt bijna door iedereen met status, of het nou Wayne Rooney of Gary Lineker is, als één van de beste centrale verdedigers ooit. En in Nederland doen ze je af als de voorstopper van IJsselmeervogels. Dat is niet lekker", oordeelt Van der Gijp.

Van Egmond ziet groot verschil tussen Engeland en Nederland

Ook Michel van Egmond ziet volgens eigen zeggen twee compleet verschillende werelden. "Er zitten daar in Engeland allemaal mannen in pakken en stropdassen, van hele grote gerenommeerde kranten. In keurig Engels, die je ook tot aan de enkels toe afzagen als het nodig is, maar wel met enig egard", zegt Van Egmond.

Eenmaal terug in Nederland verandert die benadering volgens hem behoorlijk. "Jongens in spijkerbroeken, onderuitgezakt, schieten allerlei raketten op je af."

Rob Jansen denkt ondertussen dat Van Dijk zelf ook anders met de kritiek zou kunnen omgaan. De zaakwaarnemer adviseert de Oranje-captain om de confrontatie juist met humor aan te gaan. "Weet je wat jij moet doen, Virgil? Heel veel gaan lachen. Dit volkomen met humor behandelen. Maar dat moet je kunnen. Je ziet op zijn gezicht dat hij heel boos is. Hij is zo ervaren en heeft alles meegemaakt. Pak Valentijn (Driessen, red.) aan. Zeik hem af, dan gaat Nederland lachen."

Van der Gijp: kritiek komt niet alleen van Driessen

Van der Gijp vindt dat advies echter gemakkelijker gegeven dan uitgevoerd. "Wacht even, Rob. Het is niet alleen Valentijn, hè? Het is ook Marco van Basten, het is Ruud Gullit, die Van Dijk gewoon wegzetten als 'geen leider'. En al jaren. In Engeland is hij zowat verheven boven iedereen", stelt Van der Gijp.