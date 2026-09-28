NEC geeft kans aan Nederlander met 23 Champions League-wedstrijden

NEC onderzoekt de mogelijkheid om terug naar Nederland te halen. De 26-jarige verdediger, die deze maand transfervrij werd na zijn vertrek bij Atalanta, reist met de Nijmegenaren mee naar het trainingskamp in het Spaanse Estepona. Daar krijgt hij de kans om een contract af te dwingen.

Bakker sluit tijdens het zesdaagse trainingskamp aan bij de selectie van trainer Dick Schreuder. NEC traint in Zuid-Spanje op het Banús Football Center en gebruikt de komende dagen om te beoordelen of de linkspoot een versterking kan zijn voor de selectie.

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De verdediger zit zonder club nadat zijn contract bij Atalanta begin deze maand werd ontbonden. Het afgelopen seizoen kwam Bakker door blessureleed nauwelijks in actie voor de Italiaanse club. Een succesvolle proefperiode bij NEC kan daardoor het startpunt vormen van een nieuwe fase in zijn loopbaan.

Bakker brengt ruime Europese ervaring mee

Aan ervaring op hoog niveau ontbreekt het Bakker niet. De verdediger doorliep de jeugdopleiding van Ajax en vertrok in 2019 naar Paris Saint-Germain. Vooral in het seizoen 2020/21 kreeg hij veel speeltijd in Parijs: Bakker kwam dat jaar tot 26 wedstrijden in de Ligue 1.

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Daarna maakte hij de overstap naar Bayer Leverkusen, waar hij twee seizoenen in de Bundesliga speelde. Vervolgens haalde Atalanta hem naar Italië. Vanuit Bergamo werd Bakker later verhuurd aan Lille, waar hij opnieuw ervaring opdeed in Frankrijk.

Ook op het hoogste Europese podium heeft de verdediger een aanzienlijk aantal wedstrijden achter zijn naam staan. Bakker kwam in totaal 23 keer in actie in de Champions League: tienmaal namens Paris Saint-Germain, vijf keer voor Bayer Leverkusen en acht keer tijdens zijn periode bij Lille.

NEC bekijkt Bakker van dichtbij

In Nijmegen zou Bakker moeten concurreren voor een plaats binnen de driemansdefensie van Schreuder. NEC beschikt daar onder anderen over Deveron Fonville, Ahmetcan Kaplan en Almugera Kabar. De komende trainingsdagen in Spanje moeten duidelijk maken hoe Bakker er fysiek voor staat en of beide partijen voldoende perspectief zien in een samenwerking.

Niet de volledige NEC-selectie is aanwezig in Estepona. De internationals ontbreken vanwege verplichtingen bij hun nationale ploegen, terwijl Philippe Sandler, Bram Nuytinck en Emre Mor in Nederland achterblijven om verder aan hun herstel te werken. NEC begon het seizoen met acht punten uit zeven wedstrijden en staat daarmee elfde in de Eredivisie.