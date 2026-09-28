Johan Derksen geniet: 'Hij bewijst het ongelijk van Ronald Koeman'

Johan Derksen is enthousiast over de prestaties van het Nederlands elftal in de huidige interlandperiode. De Vandaag Inside-analist is in zijn podcast Groeten uit Grolloo positief over bondscoach Xavi Hernández en benoemt drie uitblinkers bij Oranje.

“We hebben twee jongelui in het Nederlands elftal die het fantastisch doen”, doelt Derksen op Mexx Meerdink en Ruben van Bommel. “Mexx Meerdink is zo’n coole kikker en zo’n kansenbenutter. Die heeft ervoor gezorgd dat er niemand in dit land het ooit nog over Memphis heeft. Dat is natuurlijk wel prettig, ook voor de bondscoach, dat je niet met die over het paard getilde ster uit Brazilië moet soebatten om hier te komen. Dan is hij weer niet fit en dan is hij weer half fit...”

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Volgens Derksen is Oranje ‘echt wat opgeschoten’ met Meerdink en Van Bommel. Daarna licht hij ook de teruggekeerde Joey Veerman uit. “Onze Volendammer, die ontzettend in de clinch lag met Koeman... Koeman had kritiek op Veerman en vond dat hij niet paste. En ik ging daar wel in mee, want Veerman is een waanzinnige voetballer, maar bij balverlies doet hij niet mee. Dus dan speel je met z’n tienen tegen elf. Koeman ergerde zich daaraan. Maar hij heeft nu onder Xavi twee keer gespeeld en ook bij Borussia Dortmund doet hij het verrassend goed. Hij is nu toch een beetje het ongelijk van Koeman aan het bewijzen.”

De oud-voetballer vindt Xavi ‘een serieuze voetbalman met een groot verleden’. “Hij is bovendien geen irritante man in zijn presentatie. Het is een hele bescheiden meneer. Ik ben blij voor hem, dat hij dit eerste weekend goed is doorgekomen.” Xavi debuteerde met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland en zag Oranje zondagavond met 1-2 winnen van Servië in de Nations League. “Het had eigenlijk 1-5 moeten zijn, maar laten we daar niet over zeuren. Het Nederlands elftal straalt weer wat uit. Het wordt weer beter.” Oranje speelt deze week nog tegen Griekenland (uit) en opnieuw tegen Servië (thuis).