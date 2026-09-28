De manier waarop het Nederlands elftal op het WK ten onder ging tegen Marokko blijft de tongen losmaken. Maandagavond ontstaat bij Rondo opnieuw een discussie over de voetbalidentiteit van Oranje. Ruud Gullit onthult dat hij eerder op de dag sprak in Amsterdam. De Zweedse voetballegende bleek nog altijd verbaasd over wat hij tijdens het WK van Nederland had gezien.

Wesley Sneijder ziet in ieder geval positieve signalen in het Oranje van de nieuwe bondscoach Xavi Hernández, na de wedstrijd tegen Duitsland (1-1) en Servië (1-2 zege). “Er zit meer in het huidige Oranje dan wat we in de afgelopen periode hebben gezien.”

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Gullit reageert: “Ik zag Ibrahimovic vandaag en die zei ook tegen me: ‘Ik heb naar het WK zitten kijken en dacht bij mezelf: jullie spelen gewoon countervoetbal! Wat zijn jullie aan het doen? Dat is jullie voetbal helemaal niet! Ik zei: ‘Ja, dat was ook wel een beetje de teleurstelling.’ Maar dat had Van Gaal natuurlijk ook al. Die wilde ook anders spelen.”

Gullit zag Ibrahimovic in Amsterdam; ook voormalig Ajax-spits Mido was daarbij. “Die hadden elkaar ook een tijdje niet gezien, dus dat was een leuke bijeenkomst.”

De kritiek van Ibrahimovic komt niet uit de lucht vallen. Direct na de uitschakeling tegen Marokko liet hij zich als analist al bijzonder kritisch uit over de tactische keuzes van toenmalig bondscoach Ronald Koeman. Ibrahimovic vond dat Oranje zijn traditionele identiteit had verloochend door vanuit een behoudende 5-3-2-formatie te spelen en te weinig initiatief te nemen.

Ook maanden later blijkt die verbazing dus niet verdwenen. Gullit: “Hij vond het heel gek om Nederland zo te zien voetballen.”

Gullit ziet gewenste verandering bij Oranje

Onder de nieuwe leiding wordt inmiddels geprobeerd om weer nadrukkelijker vanuit de bal en met aanvallende intenties te spelen. Gullit kan zich daarin vinden, ook wanneer die speelwijze uiteindelijk risico's met zich meebrengt.

“Wat dat betreft gebeurt nu wel wat we wilden. We wilden toch weer het voetbal spelen waar we goed in zijn, of waarvan we denken dat we er goed in zijn. En als je dan ten onder gaat, dan maar op die manier", stelt de oud-topvoetballer.

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Theo Janssen is het daarmee eens. “Dat je tegen Marokko al op die manier speelde, was denk ik de grote teleurstelling. Als je nu met de intentie speelt om in ieder geval aanvallend voetbal te spelen en je verliest, dan is dat wat anders.”

Sneijder plaatst daar een kanttekening bij. Volgens de recordinternational wordt een uitschakeling in Nederland uiteindelijk vrijwel altijd vanuit het resultaat beoordeeld, ongeacht de gekozen tactiek.

“Nu maken jullie een grote fout. Als wij tegen Marokko ten onder waren gegaan met heel aanvallend voetbal en drie kansen hadden weggegeven, dan hadden we in Nederland echt niet allemaal gezegd: ‘Nee, maar ze hebben wel aanvallend voetbal gespeeld.’ Dan wordt er gezegd: ‘Hadden ze het maar dichtgegooid.’ Als je eruit vliegt is het altijd negatief", merkt Sneijder op.

Voor Janssen zit het onderscheid echter niet simpelweg tussen aanvallend of verdedigend voetbal. “Ik snap wat jij zegt. Je kunt ook verdedigend spelen, zoals Nederland heeft gedaan. Dat kan. Maar dan kun je nog steeds het initiatief nemen in het druk zetten en het initiatief nemen aan de bal. Dat hebben we helemaal niet gehad. En dát vind ik het probleem.”