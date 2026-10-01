Vermoedelijke opstelling: Xavi overweegt opvallende move bij Oranje

Het Nederlands elftal lijkt donderdagavond met twee wijzigingen te beginnen aan de belangrijke Nations League-wedstrijd tegen Griekenland. Jurriën Timber en Ruben van Bommel zijn de voornaamste kandidaten om de weggevallen Jan Paul van Hecke en Cody Gakpo te vervangen. Bondscoach Xavi Hernández houdt bovendien een opvallende optie met Virgil van Dijk achter de hand.

Oranje is na het gelijkspel tegen Duitsland (1-1) en de zege op Servië (1-2) nog ongeslagen onder Xavi. Griekenland voert de groep aan na overwinningen op Servië en Duitsland. De wedstrijd tussen Griekenland en Nederland begint woensdag om 20.45 uur.

Timber lijkt te profiteren van afhaken Van Hecke

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Van Hecke heeft vanwege te veel pijn het trainingskamp verlaten. Timber is volgens Xavi fit genoeg om negentig minuten te spelen en lijkt daardoor naast Van Dijk te beginnen. De bondscoach sluit echter niet uit dat zijn aanvoerder naar de rechterkant van het centrum verhuist.

"Ja, dat kan. Hij kan het team helpen, net als de anderen. Ik weet dat het niet zijn favoriete positie is. Maar als we iemand ergens anders nodig hebben... Het team staat voorop", zei Xavi op de persconferentie.

Denzel Dumfries en Micky van de Ven completeren naar verwachting de defensie voor doelman Bart Verbruggen. Op het middenveld lijkt niets te veranderen: Joey Veerman, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders behouden vermoedelijk hun basisplaats.

Basisdebuut lonkt voor Van Bommel

Voorin is een wijziging noodzakelijk door de enkelblessure van Gakpo. Van Bommel lijkt daardoor zijn eerste basisplaats in Oranje te krijgen. Mexx Meerdink, die tweemaal scoorde tegen Servië, blijft in de punt van de aanval staan, met Crysencio Summerville vanaf rechts.

Xavi rekent in Thessaloniki op stevige tegenstand. "Ze zijn een goed team. Ze spelen heel fysiek en ze hebben een goede voorhoede. We hebben het team goed geanalyseerd. Het is een hele goede ploeg, zeker als ze thuisspelen."

Vermoedelijke opstelling Oranje: Verbruggen; Dumfries, Timber, Van Dijk, Van de Ven; Veerman, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Meerdink, Van Bommel.